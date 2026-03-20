Besucher des Planetariums in Berlin können beinah direkt in den Kosmos eintauchen: Im Foyer des Zeiss-Großplanetariums hat Samsung eine V-förmige LED-Installation realisiert. Die Neuheit ist Teil der Ausstellung „Universum zum Anfassen“ und lancierte schnell zum beliebten Foto-Spot.

Mit der Position direkt am Eingang des Planetariums ist die Installation der erste Blickfang für Besucher. Durch den V-förmigen Aufbau können Weltraum-Fans in einem immersiven Erlebnis durchs All fliegen.

LEDs mit 2 Millimetern Pixelpitch

Insgesamt 85 LED-Cabinets der IEA-Serie sind dabei im Einsatz. Die LED-Module sind für Indoor-Installationen ausgelegt. Sie verfügen über einen Pixelpitch von zwei Millimetern und haben eine Bildwiederholrate von 3.840 Hertz. Das ermöglicht auch Filmaufnahmen und Nahbetrachtungen ohne Flimmern, weshalb es vor allem bei jüngeren Besuchern für Begeisterung und neue Social-Media-Inhalte sorgt.

„Solche Installationen zeigen, wie Technologie Wissen emotional erlebbar macht und Orte in Erlebnisräume verwandelt“, sagt Amit Chatterjee, Manager Presales Solutions CE Display bei Samsung.

In einem Video im Berliner Zeiss-Großplanetarium kann man sich ein Bild von der Neuheit machen.