Seit Montag beschäftigt ein in der Ostsee gestrandeter Buckelwal deutsche Tierfreunde und Naturschützer. Diverse Versuche, ihm zu helfen, wurden gestartet, unter anderem hob ein Bagger eine Schwimmrinnne aus. Nun berichteten Medien, dass der Wal sich aus seiner Lage befreien konnte – ein erster Schritt, denn das Tier muss es noch in seine Heimat, den Atlantik, schaffen.

Die Rettungseinsätze für derartige Notlagen werden dabei von Umweltschutzorganisationen wie Sea Shepherd durchgeführt. Diese arbeiten ehrenamtlich und sind daher auf Spenden angewiesen.

Aufmerksamkeit nutzen

Um auch zukünftig solche Rettungsaktionen möglich zu machen, reagierte die Hamburger Agentur The Ranch schnell und startete eine Pro-Bono-Aktion – passenderweise auf dem neuen Megascreen von Ströer in Hamburg, der auch auf den Namen The Whale hört.

Das Ziel: die aktuelle Aufmerksamkeit für den Wal an einen Spendenaufruf für Sea Shepherd zu koppeln und die Arbeit der Experten vor Ort unkompliziert zu finanzieren.

Einen Tag länger als geplant

Auf der Anzeige heißt es daher auch: „Dieser Screen heißt ‚The Whale‘. Heute hilft er echten Walen“. Dazu sind Videoaufnahmen des gestrandeten Buckelwals zu sehen. Ein integrierter QR-Code führt Passanten direkt auf das Spendenkonto von Sea Shepherd Deutschland.

Ströer stellte die Sendezeit für die Aktion kostenlos zur Verfügung. Nach Angaben von The Ranch kam die Kampagne so gut an, dass sie noch einen Tag länger als geplant läuft.

Aktionen wie diese zeigen, wie die Kombination von Premium-Locations, schneller Reaktion und dem richtigen Kontext die Stärken von DooH optimal bedienen kann – und das nicht nur für Werbezwecke.