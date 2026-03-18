Messeveranstalter sind manchmal etwas zurückhaltend, wenn es darum geht, welche Fakten und Zahlen sie nach Ende der Veranstaltungen veröffentlichen, aber wenn eine Messe so gut wie die ISE läuft, gibt es wohl keinen Grund zur Sorge.

Zahlen zu Besuchern und Ausstellerfläche wurden direkt nach der Rekord-Messe 2026 veröffentlicht, doch nun haben die Organisatoren detaillierte Statistiken herausgegeben, die widerspiegeln, was dort vor sich ging und wer dabei war.

Hier die aus meiner Sicht interessantesten Erkenntnisse:

Mehr als 29.400 der 92.176 Unique Visitors waren zum ersten Mal auf der ISE.

Etwa 25 Prozent der angemeldeten Teilnehmer waren Führungskräfte auf C-Level, gefolgt von der Gruppe der „Manager“. Fast 41 Prozent der Teilnehmer gaben an, in einer Position zu sein, in der sie Budgets verwalten und die endgültige Kaufentscheidung treffen.

Das Verhältnis von Männern zu Frauen betrug in diesem Jahr fast 4:1. Es ist, trotz aller Fortschritte in den vergangenen Jahren, immer noch eine sehr männerdominierte Messe und Branche.

Das Teilnehmerprofil tendiert zudem zu einem etwas höheren Alter, wobei die größte Altersgruppe die der 45- bis 54-Jährigen war.

Was die Endnutzer betrifft, so waren die beiden größten Besuchergruppen Personen aus dem Bildungsbereich und aus dem Unterhaltungssektor, zu dem Kinos, Theater, Museen und Freizeitparks gehören. Der Einzelhandel machte ein Drittel der Größe dieser beiden Spitzenkategorien aus, während Bereiche, von denen ich dachte, dass sie viel Zulauf haben würden, wie Hospitality, öffentlicher Nahverkehr und Gesundheitswesen, keine besonders großen Besuchergruppen verzeichneten.

Mehr als 78 Prozent der Teilnehmer kamen aus Europa, wobei die Spanier mit mehr als 30 Prozent der Gesamtzahl die mit Abstand größte Gruppe stellten. Es folgten das Vereinigte Königreich, dann Deutschland, dann China (wobei hier der Anteil der Aussteller sehr hoch war) und schließlich Frankreich. Etwa 3.400 kamen aus den USA und rund 750 aus Kanada.

Pro-AV-Integratoren stellten natürlich den größten Anteil der Besucher dar, gefolgt von Vertriebs- und Wiederverkäuferfirmen. Die größten Branchen, in denen diese Leute nach eigenen Angaben tätig sind, sind Sport- und Unterhaltungsstätten, Arbeitsstätten und der Einzelhandel.

Was die Endnutzer betrifft, so waren die beiden größten Besuchergruppen Personen aus dem Bildungsbereich und aus dem Unterhaltungssektor, zu dem Kinos, Theater, Museen und Freizeitparks gehören. Der Einzelhandel machte ein Drittel der Größe dieser beiden Spitzenkategorien aus, während Bereiche, von denen ich dachte, dass sie viel Zulauf haben würden (wie Gastgewerbe, öffentlicher Nahverkehr und Gesundheitswesen), keine besonders großen Besuchergruppen verzeichneten.

Digital Signage-Interesse groß

Eine erfreuliche Erkenntnis für die Digital-Signage-Branche war die Rückmeldung von Teilnehmern aus dem AV-Fachhandel und Endnutzern zu ihren Interessengebieten. Das größte Interesse galt Audiosystemen, gefolgt von Videoprojektion und Digital-Signage-/DooH-Technologie. Es ist hilfreich, dass die ISE über eine eigene Halle für Digital Signage verfügt, auch wenn sich viele Unternehmen an anderer Stelle befanden – insbesondere die großen Display-Hersteller, die in den Multi-Technology-Hallen vertreten waren.

Die nächste ISE findet vom 2. bis 5. Februar 2027 wieder in Barcelona statt. Ich habe mein Apartment bereits gebucht.