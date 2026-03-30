Eine mehr als 27 Meter hohe und 1,8 Meter breite LED-Art-Wall ist das neue Herzstück der modernisierten Lobby eines Bürohochhauses in Toronto. Die vertikale LED-Fläche erstreckt sich dabei über die gesamte Höhe des 13-stöckigen Atriums. Sie fungiert als dauerhafte digitale Kunstinstallation.

Der Immobilienverwalter GWL Realty Advisors des Gebäudes Berczy Square an der Yonge Street hat die Lobby umfassend neu gestaltet. Die schmale aber raumhohe LED-Wall bildet dabei den visuellen Ankerpunkt.

Eine filigrane Rahmenstruktur fasst LED-Display und Aufzugsbereich ein und lässt gleichzeitig die ursprüngliche Travertinwand sichtbar.

Das Display zeigt generative Kunst des Montrealer Studios Gentilhomme. Die Inhalte reagieren auf Live-Daten wie Tageszeit, Wetterlage oder Saison und verändern sich kontinuierlich. Das System bindet außerdem lokale Ereignisse ein und löst gelegentlich kleine Easer-Egg-Animationen aus – etwa bei Sportereignissen oder anderen Veranstaltungen in der Stadt.

Die Installation ist Teil eines zweijährigen Renovierungs- und Rebranding-Projekts, das das Gebäude für den Return-to-Office-Markt neu positionieren soll. Das Architekturbüro Dialog entwickelte ein neues Lobbydesign mit Hospitality-Elementen, die zum Verweilen einladen soll: neue Sitzbereiche, viel Begrünung, baumartige Säulen, ein Wasserbecken sowie ein Effekt-Element, das eine flammenähnliche Visualisierung über Wasserdampf erzeugt.

Die digitalen Kunstinhalte umfassen vier speziell für den Standort entwickelte Sequenzen. Ein Motiv zeigt einen stilisierten Baum, der mit den Jahreszeiten wächst und sich verändert. Weitere Sequenzen visualisieren fließende Lichtmuster, Himmelsdarstellungen und eine Animation, die den Tagesverlauf markiert.

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