Zum 1. März hat sich die Ad Alliance, die crossmediale Vermarkterin von RTL, neu aufgestellt. Dadurch will das Unternehmen zentrale Verantwortungsbereiche und Zuständigkeiten neu definieren und transparent machen. Ein wichtiger Bestandteil der neuen Struktur sind fünf General Directors, die Kernbereiche der Ad Alliance verantworten.

Unter anderem wird der Bereich Product, Data & Transformation neu definiert. Unter der Leitung von General Director Tim Nieland werden Produktentwicklung, strategische Datenkompetenz sowie transformationsrelevante Initiativen für mehr Transformation in einer Struktur zusammengeführt. Ziel ist es, die Entwicklung von Media- und Dataprodukten voranzutreiben. Ein zentrales Thema ist dabei die Weiterentwicklung integrierter Cross-Video-Produkte. Um diese Zukunftsthemen mit der operativen Gesamtsteuerung zu koordinieren, ist der Bereich direkt an Chief Operating Officer Martin Hoberg angebunden.

Sales-TV-Einheiten zusammengeführt

Die Transformation von TV bleibt ein strategischer Schwerpunkt der Ad Alliance. Mit der neuen Struktur werden alle bislang getrennt geführten Sales-TV-Einheiten wie beispielsweise das Media-for-Revenue-Business sowie der Kids & Family Hub in einer integrierten Architektur zusammengeführt. Christian Bachert verantwortet als General Director Sales Broadcast sämtliche Vermarktungsaktivitäten des linearen Fernsehens. Die Bündelung soll eine konsistente Steuerungs- und Vertriebslogik über alle TV-Segmente hinweg schaffen. Christian Bachert berichtet an Chief Sales Officer Michael Dorn.

Neu ist auch der Print & Crossmedia Hub, mit dem die Ad Alliance das Print-Geschäft neu ausrichtet und es um digitale und Social-Kompetenzen erweitert. Astrid Bleeker und Arne Zimmer übernehmen die Gesamtverantwortung für diesen Bereich und wurden in diesem Zuge zu General Directors befördert. Sie berichten direkt an Geschäftsführer Frank Vogel.

Zudem verantwortet Lincy Vellaramkalayil als General Director Projects & Development – die diese Funktion bereits im vergangenen Jahr übernommen hat – bereichsübergreifende Entwicklungs- und Strukturinitiativen. Sie berichtet ebenfalls Frank Vogel und hat die Funktion bereits im vergangenen Jahr übernommen.