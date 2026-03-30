Indien zählt seit jeher zu den wichtigsten Handelspartnern der Golfregion – nicht nur für Baustoffe, Konsumgüter und Elektronik, sondern vor allem für Lebensmittel. Ein großer Teil der Frischwaren in den Supermärkten von Dubai, Doha oder Riad stammt aus Indien. Doch seit dem Ausbruch des Iran-Irak-Konflikts sind die vertrauten Transportkorridore praktisch über Nacht zusammengebrochen. In Krisenzeiten wird Kreativität zur Überlebensstrategie – nicht nur in der Lebensmittellogistik, sondern auch im Digital Signage-Umfeld.

Luftfracht statt Seefracht – das neue Normal

Was noch vor wenigen Wochen undenkbar schien, ist inzwischen Alltag: Große Supermarktketten aus den VAE wie Spinneys oder Lulu chartern Flugzeuge, um Grundnahrungsmittel einzufliegen. Klassische Seerouten – normalerweise das Rückgrat der Logistik im Golf – sind unberechenbar, langsam oder schlicht nicht mehr nutzbar. Die Straße von Hormus gilt faktisch als unpassierbar, alternative Häfen sind entweder überlastet oder tausende Kilometer entfernt.

Europa testet derweil laut einem Bericht der Economic Times eine radikal andere Lösung: rund 6.000 Kilometer lange Lkw-Routen durch bis zu neun Länder, darunter Ägypten und Saudi-Arabien, bis in die VAE. Kein romantischer Roadtrip, sondern aktuell eine der wenigen funktionierenden Lieferketten. Die Transitzeit liegt bei fast drei Wochen – ähnlich wie reguläre Seefracht unter normalen Bedingungen.

Digital Signage im gleichen Nadelöhr

Während Lebensmittel Vorrang haben, leidet Digital Signage-Hardware besonders unter der Situation. Für Transporte aus Indien ist der Landweg keine Option. Es bleiben nur zwei Möglichkeiten: teure und kapazitätsbegrenzte Luftfracht oder Umleitungen über weit entfernte Häfen mit langen Landtransporten.

Die Folgen sind absehbar – und schmerzhaft: Seefrachtverzögerungen von mehreren Wochen, deutliche Zuschläge auf nahezu allen Transportwegen und extrem unzuverlässige Liefertermine.

Hinzu kommt ein massiver Nachfrageeinbruch: Laut invidis-Recherchen ist das Interesse an neuen Displays, Mediaplayern und Infrastruktur im Nahen Osten aktuell stark zurückgegangen. Ohne verlässliche Lieferperspektiven verschieben oder stoppen viele Endkunden ihre Projekte. Vor dem Herbst rechnet kaum jemand mit einer spürbaren Erholung.

Megaprojekte auf Eis – und 40 Prozent weniger Frequenz in Malls

Die Golfregion ist bekannt für ihre ambitionierten Großprojekte. Doch selbst in Saudi-Arabien stoßen diese aktuell an Grenzen. Zahlreiche Bau- und Digitalisierungsprojekte wurden gestoppt, neu bewertet oder zumindest verlangsamt.

Auch der Automobilimport ist stark betroffen – Hersteller können Fahrzeuge kaum noch in die Region bringen. Eine Ausnahme bilden wohlhabende Kunden, die ihre individuell konfigurierten Ferraris kurzerhand einfliegen lassen, wie die Financial Times berichtete.

Messen und Veranstaltungen in den VAE und Saudi-Arabien stehen auf der Kippe: Einige werden verschoben, andere komplett abgesagt. Shopping Malls – stark abhängig von Tourismus, Geschäftsreisen und zahlungskräftigen Transitkunden – berichten von Umsatzrückgängen von rund 40 Prozent.

Eine resiliente Region – doch 2026 wird herausfordernd

Resilienz gehört zu den großen Stärken des Nahen Ostens. Die Region hat sich nach der Finanzkrise 2008 ebenso schnell erholt wie nach der Covid-Pandemie – und wird es wieder tun. An eine schnelle politische Lösung zwischen Iran, Israel und den USA glaubt derzeit allerdings kaum jemand, auch wenn die Hoffnung bleibt.

Bis dahin bleibt die Logistik die zentrale Herausforderung für die Golfmärkte: unberechenbar, volatil – und teuer.

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