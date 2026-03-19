Channel 9, einer der größten australischen Fernsehsender, hat sein Studio A digital ausgebaut. Das Projekt setzte Creative Technology um. Dabei kam vor allem Hardware des chinesischen Herstellers ROE Visual zum Einsatz.

Herzstück des neuen Studios ist eine 14 mal 3 Meter große LED-Wall. Die benutzten Meru-Panels sind laut Hersteller einfach zu installieren und liefern eine gute On-Camera-Performance. Creative Technology wählte die Lösung auch, da sie eine einfache Integration in ein dauerhaft betriebenes Studio ermöglichen.

Während des Programms zu den olympischen Winterspielen kam das neue Studio erstmals zum Einsatz.

„ROE Visual und Creative Technology teilen ein starkes Engagement für Innovation und die Bereitstellung hochwertiger Lösungen. Das Studio A von Channel 9 zeigt perfekt, wie Meru XR-Technologie unterstützt, um Zuschauerbindung und Content-Produktion in der Broadcast‑Industrie zu verbessern“, sagt Luc Neyt, Technical Director bei ROE Visuals.