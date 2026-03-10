Ein historischer Gasometer in Stockholm wird zu einem Kulturort mit 2.300 Sitzplätzen umgebaut, der mit moderner AV-Technologie ausgestattet ist. Creative Technology ist dabei der AV-Partner für das Projekt.

Der Industriebau in der schwedischen Hauptstadt soll 2027 wiedereröffnen. Dabei soll er zu einem Ort für Konzerte, Konferenzen, Ausstellungen und Live-Events werden.

Verbindung von Industriearchitektur und Technologie

Im Zentrum des Projekts steht ein Theater mit 2.300 Sitzplätzen im zylindrischen Inneren des ehemaligen Gasbehälters. Es verbindet historische Industriearchitektur mit moderner Produktionstechnik.

Laut den Projektverantwortlichen soll ein Performance‑Umfeld mit hoher technischer Ausstattung entstehen. Es ist sowohl für Tourneeproduktionen als auch für Corporate‑ und Kulturprogramme ausgelegt. Weitere technische Details hierzu sind nicht veröffentlicht. Die Beteiligung von Creative Technology deutet jedoch auf großformatige Displaylösungen, moderne Audiotechnik und integrierte Steuerungssysteme hin.

Creative Technology arbeitet weltweit in Broadcast, Live‑Events und Festinstallationen. Das Unternehmen hat immersive AV‑Systeme für Arenen, Kultureinrichtungen und Erlebnisorte in Europa umgesetzt.

Ähnliches Projekt in Oberhausen

Das Projekt in Stockholm erinnert unterdessen an den Umbau eines weiteren Gasometers in Oberhausen. Dabei wurde der Industrieturm zu immersiven Ausstellungsraum umgestaltet – mitsamt einer 40 Meter hohen Projektionsfläche.

Auch in Stockholm spielt die besondere Geometrie des Gasometers eine zentrale Rolle. Die kreisförmige Architektur dient als Basis für immersive Medien und Performance‑Design. Solche Konversionen gewinnen an Attraktivität, weil sie den Erhalt historischer Gebäude mit moderner Erlebnis- und Medientechnologie verbinden.

Damit reiht sich der Stockholmer Gasometer in eine wachsende Zahl industrieller Umnutzungen in Europa ein: Alte Infrastruktur wird dabei nicht abgerissen, sondern zu digital ausgestatteten Kulturräumen umgebaut.