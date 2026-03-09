Das neue AI‑Restaurant Woohoo in der Downtown Dubai verbindet immersive AV-Technologie und Automatisierung mit klassischer Gastfreundschaft. Das Konzept basiert auf der Zusammenarbeit zwischen Mensch und AI.

Im Mittelpunkt steht die AI‑Persona „Chef Aimen“. Das System entwickelt Menüideen und steuert die visuelle und akustische Atmosphäre des Restaurants. Menschliche Köche setzen die Gerichte um, das Servicepersonal betreut die Gäste. Die Umgebung besteht aus großformatigen LED‑Flächen, Lichtinszenierungen und räumlichem Audio.

Unified-Control-Plattform von Stage Precision

Entwickelt wurde das Projekt von Vivid Studio. Der Kern der Installation ist dabei das „SP Grid“ von Stage Precision – eine Unified-Control-Plattform für Audio, Video, Licht und Medien. Laut Yuri Stranyov, Lead Engineer bei Vivid Studio, fungiert SP Grid als „Gehirn“ der Installation und synchronisiert Licht, Audio und Video in einem gemeinsamen Workflow.

Insgesamt acht Medienserver bespielen die LED‑Displays, Lichtsysteme und eine Timax‑basierte 46‑Lautsprecher‑Anlage für Spatial Audio. Die AI bestimmt die Reihenfolge der Themenwelten, die das Team als „Paralleluniversen“ bezeichnet. Sie kann zudem über Nacht neue visuelle und akustische Assets generieren, die vor der Freigabe geprüft werden.

Um die AI mit der AVLM‑Infrastruktur zu verbinden, entwickelte Vivid Studio ein eigenes Plug‑in auf Basis der Python‑Skripting‑Tools von SP Grid. Die komplexen Workflows und State‑Machine‑Kalender entstanden bereits vor Ortinstallation in Grid Studio. Die Low‑Code‑Umgebung erleichterte auch die Integration des Chamsys‑Lichtsystems und die Entwicklung der Benutzeroberflächen – darunter ein Touchscreen für das Personal, das damit das System startet oder automatische Abläufe für Events übersteuert.

Die Remote‑Überwachung läuft über Grid Gateway, unterstützt durch Stage Precision. Das ermöglicht eine schnelle Fehlerbehebung.

Obwohl die AI die szenische Abfolge steuert, versteht Woohoo Automatisierung als Ergänzung – nicht als Ersatz – menschlicher Serviceleistung.