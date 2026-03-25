Der Softwareanbieter für Workplace‑Umgebungen Appspace integriert AI direkt in seiner Plattform. Damit verabschiedet man sich von klassischen Bolt-on-Features. Das Unternehmen spricht dabei von einer „nativen Workplace Intelligence“.

Statt isolierter AI-Agenten setzt Appspace somit auf Automatisierung, die Aufgaben über verschiedene System hinweg ausführt — darunter Digital Signage, Intranet, Raumbuchung und Mitarbeiterkommunikation.

Die neuen AI-Funktionen arbeiten nicht als zusätzliche Chatbot-Schicht. Sie greifen direkt in die Anwendungen ein, erzeugen Inhalte, stellen relevante Informationen bereit und automatisieren Routineaufgaben rund um Signage und interne Kommunikation.

AI-Workflows in CMS nehmen Fahrt auf

Praktisch bedeutet das: Die Plattform kann Signage-Inhalte automatisch aus Unternehmensdaten generieren, Meetingraum-Informationen auf Displays ausspielen oder Mitarbeiterkommunikation direkt mit Signage im Büro verbinden.

Auch andere Anbieter im Digital Signage-CMS-Markt testen derzeit konkrete Einsatzszenarien für LLMs. Auf der ISE 2026 präsentierten mehrere CMS-Anbieter AI-basierte Tools für automatisierte Content-Erstellung und tiefere Integration mit Unternehmenssoftware.

Für Workplace-Plattformen wie Appspace ist das Ziel klar: Digital Signage soll sich vom reinen Play-Out nach Zeitplan lösen und stärker auf Echtzeitdaten und Aktivitäten der Mitarbeitenden reagieren.