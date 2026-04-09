Der englische Fußballclub Aston Villa nimmt im Zuge seiner Stadion-Modernisierung ein neues LED-System in Betrieb.

Die Installation im vereinseigenen Warehouse gilt damit als derzeit größter Indoor-Fan-Screen im Vereinigten Königreich.

2,5 Millimeter Pixelpitch auf über 90 Quadratmeter

Der britische LED-Hersteller setzte für das Projekt die MT-Serie ein. Die Fläche umfasst dabei insgesamt mehr als 90 Quadratmeter bei einem Pixelpitch von 2,5 Millimetern.

Durch das gewählte Ultrawide-Format weicht der Club vom klassischen 16:9-Standard ab. Die digitale Leinwand kann somit auch als Hintergrund für Live-Entertainment sowie für Präsentationen und Konferenzen dienen.

Das System ermöglicht die gleichzeitige Darstellung von Spieltag-Inhalten, Sponsoren-Botschaften und interaktiven Elementen. Damit zielt der Verein auf eine Steigerung des Fan-Engagements und eine Erhöhung der kommerziellen Erlöse ab.

LED-Wall als Teil eines Upgrades um das Stadion

Die Installation ist Teil eines großflächigen Upgrades am Villa Park. In der laufenden Saison integrierte ADI bereits über 750 Quadratmeter neue LED-Flächen in das Stadion-Areal. Dazu zählt auch ein UEFA-konformes Perimetersystem für die Spielfeldrand-Werbung.

„Die Größe und Flexibilität des Displays bietet dem Club eine neue Plattform, um den kommerziellen Wert innerhalb der Villa-Park-Entwicklung zu steigern“, sagt Claire Fitzgerald-Firth, Head of Engagement & Client Services bei ADI.