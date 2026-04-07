Laut Samsung hat die Nachfrage nach High-Performance Memory Chips für AI-Rechenzentren alle Erwartungen übertroffen. Die Memory-Chip-Sparte des Unternehmens profitierte überproportional von diesem Boom – ein Effekt, der gestiegene Inflationsraten und die stark steigenden Energiepreise infolge des eskalierenden Nahostkonflikts mehr als ausgleicht.

AI-Nachfrage schlägt Energie-Schock

Die Zahlen sind besonders bemerkenswert vor dem Hintergrund der geopolitischen Lage. Der eskalierende Nahostkonflikt treibt die Energiepreise weltweit in die Höhe – ein Faktor, der direkt auf AI-Rechenzentren durchschlägt. Analysten sind sich jedoch einig: Momentan spielt Energie nur eine untergeordnete Rolle im Vergleich zur überwältigenden Nachfrage nach modernen Memory Chips.

Der globale Halbleitermarkt bleibt angespannt, und Engpässe bei kritischen Komponenten kompensieren inzwischen sogar die höheren Betriebskosten. Infolgedessen steigen die Chippreise trotz schwieriger makroökonomischer Rahmenbedingungen weiter an.

Langfristverträge könnten Preisschwankungen brechen

Für die kommenden Quartale erwarten Analysten, dass Samsung sein Momentum fortsetzen wird. Immer mehr Kunden sind bereit, langfristige Lieferverträge abzuschließen, um sich gegen weitere Preissteigerungen und Lieferrisiken abzusichern.

Samsung soll derzeit mit großen Kunden über den Wechsel von vierteljährlichen Einkaufsvereinbarungen zu Drei- bis Fünf-Jahres-Verträgen verhandeln. Ein solcher Schritt würde eine strukturelle Veränderung in einer Branche markieren, die bisher durch kurze Zyklen und extreme Preisschwankungen geprägt ist – und könnte Samsung zugleich stabilere Gewinne bei gesicherten Premium-Preisen ermöglichen.

DRAM-Volatilität belastet Digital Signage

Für die Digital Signage-Branche zeigt sich ein differenzierteres Bild. DRAM-Preise – entscheidend für professionelle SOC-Displays – waren in den vergangenen Wochen stark schwankend. Marktbeobachter rechnen damit, dass die Preise im zweiten Quartal um 50 bis 60 Prozent steigen werden, getrieben durch Kapazitätsengpässe und AI-bedingte Allokationen. Insgesamt könnten sich die Speicherpreise in den kommenden Quartalen verdreifachen. Mehr als 10 Prozent der Materialkosten entfallen auf DRAM – was langfristig auch die Preise für professionelle Displays steigen lässt.

Während Memory-Chip-Hersteller von der Entwicklung profitieren, steigt der Kostendruck für Display-Hersteller und Integratoren – insbesondere bei preissensiblen Signage-Projekten.

Digital Signage-Markt verliert Schwung

Im Gegensatz zum boomenden AI-Rechenzentrumsmarkt verliert der professionelle Digital Signage-Sektor deutlich an Dynamik. Samsung hat bislang noch keine segmentbezogenen Zahlen veröffentlicht, doch das Marktfeedback aus EMEA und Nordamerika zeichnet ein herausforderndes Bild.

Seit Ausbruch des Iran-Konflikts haben viele Unternehmen Digital Signage-Rollouts verschoben oder zurückgefahren. In einem zunehmend unsicheren geopolitischen und wirtschaftlichen Umfeld werden Investitionsentscheidungen immer wieder aufgeschoben – insbesondere bei großen, mehrjährigen Display-Projekten.