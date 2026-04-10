Das Schweizer OoH-Unternehmen APG|SGA beruft Guido Trevisan zum neuen Leiter Marketing & Business Development. Damit wird er auch Mitglied der Unternehmensleitung.

Seine neue Position übernimmt Guido Trevisan zum 1. September 2026. Er folgt auf Beat Holenstein, der APG|SGA Ende September 2026 verlassen wird, um sich privaten Projekten widmen zu können. Laut Unternehmen steht Beat Holenstein dabei der APG|SGA weiterhin bei SPR+ sowie punktuell bei Projekten zur Verfügung.

Zuvor lange bei Goldbach Media & Goldbach Group

Guido Trevisan bringt für seine neue Aufgabe langjährige Erfahrung mit. Zunächst war er im Product Management bei Wilmaa sowie bei Sunrise. Seit 2014 übernahm er verschiedene Führungspositionen bei der Goldbach Media und der Goldbach Group.

„Wir sind erfreut, mit Guido Trevisan einen umsetzungsstarken und ergebnisorientierten, digitalaffinen Marketing-Leader mit langjähriger Erfahrung in der Medienvermarktung für die APG|SGA zu gewinnen und sind überzeugt, mit ihm unsere Erfolgsgeschichte weiterzuführen“, sagt Markus Ehrle, CEO bei APG|SGA.