Mit Beginn der Baseball-Saison in den USA haben mehrere Major-League-Teams rechtzeitig zum Saisonauftakt ihre Stadiontechnik auf den neuesten Stand gebracht – darunter auch die Atlanta Braves. Der Verein hat mehrere LED-Anlagen im Truist Park modernisiert, darunter die „Delta Out of Town“-Anzeigetafel, eine LED-Bandanzeige im Außenfeld und die Anzeige über der Georgia Power Pavilion Stage außerhalb des Stadions.

Die neue LED-Wall verfügt über einen Pixelpitch von 10 Millimetern und ist 27,4 Meter breit sowie 8,5 Meter hoch, wodurch sie eine deutlich höhere Auflösung bietet als ihr Vorgängermodell mit 16 Millimetern. Ein neues LED-Band, das ebenfalls einen Pixelabstand von 10 Millimetern aufweist, verläuft nun entlang der Fassade des „Launching Pad“ – einem neuen Hospitality-Bereich mit sechs privaten Open-Air-Logen. Alle Displays, einschließlich desjenigen im Georgia Power Pavilion, nutzen die LED-Technologie von SNA Display, die mittlerweile in rund 10 Installationen im gesamten Stadion zum Einsatz kommt.

Neben den großen LED-Installationen betreibt der Truist Park auch ein umfangreiches Netzwerk an Digital Signage, das teilweise DooH-Werbung sowie Menütafeln unterstützt. Mehr als 700 Displays laufen auf der Digital-Signage- und IPTV-Plattform von Uniguest.

Displays für mehr Experience

Weitere 330 Displays sind in den Premium-Sitzbereichen im rechten Außenfeld und hinter der Home Plate installiert, um das Fan-Erlebnis am Sitzplatz zu verbessern. Diese für den Außenbereich geeigneten Touchscreens mit Schutzklasse IP55 werden vom in Atlanta ansässigen Hersteller Bluefin produziert. Sie sind für gute Sichtbarkeit bei direkter Sonneneinstrahlung ausgelegt, erreichen eine Helligkeit von mehr als 1.000 Nits und funktionieren in einem Temperaturbereich von 0 bis 50 Grad Celsius.

Etwa 200 dieser Geräte sind 12,1-Zoll-Modelle, während es sich bei den übrigen um 15,6-Zoll-Displays handelt. Alle werden von einem integrierten Brightsign-SoC angetrieben, wobei die Flex-OS-Architektur von Bluefin nicht auf ein einziges Betriebssystem beschränkt ist.

Durch die Integration von IPTV in das Display-Netzwerk kann das System TV-Inhalte direkt an die Fans übertragen und ihnen so Zugang zu Live-Übertragungen von Spielen, Highlights aus der gesamten Liga und Sofortwiederholungen bieten.

Zusammen unterstreichen die modernisierten großformatigen Videoanlagen und die bestehenden Displays im gesamten Stadion, wie vollständig vernetzte Netzwerke das Fan-Engagement im gesamten Stadion steigern und gleichzeitig neue Möglichkeiten zur Monetarisierung von Werbung eröffnen können.