Der österreichische Softwarehersteller Easescreen und BenQ starten eine Partnerschaft. Damit wollen beide Unternehmen eine gemeinsame Grundlage für Digital Signage-Projekte schaffen.

Mit der neuen Zusammenarbeit ist die Software von Easescreen mit zwei BenQ-Serien kompatibel: SL04 und ST04.

Die SL04-Serie nutzt Pantone- und Pantone-Skintone-Zertifizierungen. Die ST04-Serie richtet sich an Installationen mit hoher farbtreue und 4K-Auflösung. Beide Produktlinien verfügen über integrierte Managementfunktionen, die zusammen mit dem CMS von Easescreen eingesetzt werden.

Einsatz in Retail, Corporate & Education

Die Inhalte auf den Screens lassen sich zentral ansteuern und auf verschiedenen Displays ausspielen. Die Einsatzszenarien der kombinierten Lösungen reichen von Retail über Corporate Communications bis zu Bildungsumgebungen.

Die Kooperation stärkt das jeweilige Partnernetzwerk. Easescreen verfolgt dabei weiterhin die Strategie, Hardware kompatibel in das eigene Ökosystem einzubinden. BenQ ergänzt sein Portfolio um eine CMS-Anbindung. Beide Unternehmen erhalten so eine gemeinsame technische Basis für zentrale Ausspielung.