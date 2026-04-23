Value-Added-Distributor Concept International nimmt mit dem Player D614 von Giada ein Update eines seiner Flaggschiff-Produkte für Digital Signage-Projekte ins Portfolio auf. Das Booksize-System basiert auf der aktuellen Core-Prozessorserie („Series 1“) von Intel (Raptor Lake Refresh). Concept fungiert als der Giada-Exklusiv-Distributor in DACH.

Konzeptionell bleibt der D614 sehr nah an seinen erfolgreichen Vorgängern. Giada aktualisiert vor allem die Prozessorplattform, ohne am grundsätzlichen Aufbau etwas zu ändern. Das macht laut Concept ein Performance-Update im laufenden Betrieb einfach.

Zum Einsatz kommen die neuen Intel-Core-3- und Core-5-Prozessoren (100U/120U). Intel hat mit Einführung der aktuellen Prozessorgeneration einen Namensreset durchgeführt: Aus „Core i 14. Generation“ wird nun „Core Serie 1“ mit neuer Nummerierung – technisch handelt es sich um die nahtlose Fortentwicklung der bisherigen Generationen. Nahezu zeitgleich gibt es die End-of-Life-Meldung für die mobilen Core-I13-Prozessoren, die zum Jahresende auslaufen. Als Besonderheit – wegen der extrem verteuerten DDR5-Speicher – gibt es parallel eine Version mit Dual-Channel-DDR4-Arbeitsspeicher.

Kombination aus Bewährtem und Neuem

Für Digital Signage-Anwendungen bringt der Player die bekannten Eigenschaften der Reihe mit: vier HDMI-Ausgänge für parallele 4K-Darstellung mit 60 Hertz, 24/7-Auslegung sowie Funktionen wie Watchdog, RTC-gesteuertes Hoch- und Herunterfahren und automatischer Neustart nach Systemfehlern. Wifi 6/6E/7 und eine optionale, kostengünstige 4G-, für höchste Ansprüche an den Datendurchsatz auch eine 5G-Anbindung, ermöglichen flexible Netzwerkszenarien, etwa am Edge oder als Backup bei Ausfällen.

Die Bau- und Anschlusssteckerform des neuen D614-Players bleibt zu den Vorgängern unverändert.

„Besonders wichtig für DS-Anwendungen sind Stabilität, Verfügbarkeit und ein sauber kalkulierbares Preis-Leistungs-Verhältnis. Der D614 bietet die Zuverlässigkeit und 24/7-Qualitäten, die die Serie zum Hotseller gemacht hat – mit Technik-Updates, aktuellen Prozessoren und entsprechenden Leistungsreserven“, sagt Mike Finckh, Geschäftsführer von Concept International.

Innerhalb des DS-Player-Portfolios verschiebt sich damit die Gewichtung: Der D612 läuft aus, der D613 bleibt als wirtschaftliche Option bis Jahresende verfügbar – zumal auch hier DDR4 verbaut werden kann, solange noch Bestände vorhanden sind. Der neue D614 steht mit aktueller Technik am Anfang seines Produktzyklus und ist mit der voraussichtlichen Verfügbarkeit von drei bis fünf Jahren laut Concept „erste Wahl“ bei neuen Projekten.

Preise und Verfügbarkeit

Concept International bietet den Giada D614 wahlweise mit Windows 11 (64 Bit) oder Linux Ubuntu (64 Bit) an. Die Nettopreise für die meistverkauften Core-5-Varianten liegen mit DDR4 RAM bei 850 Euro, für DDR5 RAM sind es 940 Euro. Für Reseller und Systemhäuser können projektabhängige Konditionen angefragt werden.

Auf Wunsch liefert Concept die Geräte inklusive Total Preparation Service, bei dem auch größere Stückzahlen projektspezifisch konfiguriert werden. Eine 3-Jahres-Garantie mit Option auf fünf Jahre ergänzt das Servicepaket.