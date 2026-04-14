Das französische Kosmetikunternehmen Caudalie bezog sein neues Hauptquartier im historischen Marais-Viertel in Paris.

Im Zuge der Renovierung eines historischen Gebäudes entstand ein Auditorium mit 200 Sitzplätzen. Für die Präsentationstechnik installierte Acte 1 einen 8 mal 2,5 Meter großen LED-Screen von Infiled. Für die Integration war Videosonic verantwortlich.

Der DBMK2-Screen der Studio-Serie erreicht eine Auflösung von 5.120 mal 1.600 Pixeln und wird von einem Tessera-SX40-Prozessor von Brompton Technology angesteuert.

Farbtreue als Entscheidungsfaktor

Das 14-Way-Colour-Correct-Feature des Prozessors ermöglicht die präzise Anpassung einzelner Farben ohne Auswirkung auf das Gesamtbild — relevant für ein Kosmetikunternehmen, dessen Markenkommunikation auf exakten Farbtönen basiert.

Tragende Deckenbalken im Altbau ließen dabei keine Projektionslösung zu, weshalb Acte 1 eine LED-Wall vorschlug.

Das Seitenverhältnis von 32:10 erlaubt sowohl Multi-Window-PIP-Konfigurationen als auch Full-Screen-Präsentationen.

Das System wird über Crestron betrieben und wurde im Dezember 2025 fertiggestellt.

„Farbgenauigkeit war die zentrale Herausforderung dieses Projekts“, sagt Régis Lambin, Founder von Acte 1. „Brompton-Processing zu empfehlen war eine einfache Entscheidung, sobald wir gesehen hatten, wie präzise es kalibriert werden kann.“

Caudalie nutzt das Auditorium für interne Seminare, Live-Übertragungen und externen Event-Verleih.