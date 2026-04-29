Die Agentur Crossvertise hat Teile ihrer Vertriebsführung neu besetzt: Der bisherige Chief Revenue Officer Joachim Wiebusch scheidet aus; Benjamin Wahler, Chief Sales Officer der Schlüterschen Mediengruppe, übernimmt dessen Rolle nun zusätzlich. Die Schlütersche Mediengruppe hatte im vergangenen Jahr die Mehrheitsanteile an Crossvertise erworben.

In seiner erweiterten Funktion, die er zum 1. Mai antritt, verantwortet Benjamin Wahler die strategische Weiterentwicklung des Vertriebs und soll insbesondere die Zusammenarbeit innerhalb der Gruppe vorantreiben. Benjamin Wahler verfügt über langjährige Erfahrung in führenden Vertriebspositionen in der Medien- und Kommunikationsbranche. Vor seiner aktuellen Rolle bei der Schlüterschen war er unter anderem Geschäftsführer von Thieme Media sowie Senior Vice President Sales der Thieme Group. Zuvor war er viele Jahre hinweg im Vertrieb der Vogel Communications Group tätig, zuletzt als Chief Sales Officer.

Zum 1. Juni 2026 übernimmt zudem Ina Wagner die Position als Head of Sales Outbound & stellvertretende CSO bei Crossvertise. Sie vereint langjährige Vertriebserfahrung mit ausgeprägter Expertise im Business Development und im Aufbau skalierbarer B2B-Strukturen. Vor ihrem Wechsel war sie unter anderem als Senior Business Development Managerin für die Medienmarke Hidden Champions bei der Schlüterschen tätig, wo sie insbesondere Vertriebsansätze entwarf, Zielgruppen aufbaute und B2B-Sales-Strukturen weiterentwickelte. Zuvor verantwortete sie als Head of Sales bei der Vogel Communications Group unter anderem die B2B-Kommunikationsberatung, Leadgenerierung sowie die Entwicklung und Umsetzung integrierter Vertriebs- und Marketingstrategien. Darüber hinaus bringt sie als Gründerin und Geschäftsführerin eigene unternehmerische Erfahrung mit.

Enge Kooperation mit Geschäftsleitung

In ihren neuen Funktionen werden Benjamin Wahler und Ina Wagner eng mit der Geschäftsleitung von Crossvertise um die Co-CEOs Maximilian Balbach und Thomas Masek sowie CTO Marco Kärger zusammenarbeiten.

„Ina Wagner ist für uns die perfekte Besetzung, da sie sowohl umfassende Erfahrung im Sales als auch ein tiefes Verständnis für Media mitbringt“, erklärt Thomas Masek. „Dass Benjamin Wahler uns darüber hinaus unterstützt, ist für uns ein doppelter Glücksfall. Umso mehr freut es uns, dass wir beide innerhalb der Schlüterschen Mediengruppe für diese wichtigen Rollen gewinnen konnten.“

Zum Ausscheiden von Joachim Wiebusch äußert sich Maximilian Balbach: „Joachim Wiebusch hat unseren Vertrieb über mehr als zwölf Jahre hinweg aufgebaut und kontinuierlich weiterentwickelt. In den vergangenen fünf Jahren hat er zudem als Mitglied der Geschäftsleitung die strategische Ausrichtung von Crossvertise mitgestaltet und wichtige Impulse gesetzt. Für seine Arbeit und die gemeinsame Zeit sind wir ihm sehr dankbar.“