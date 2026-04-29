Erneut hat die US-Behörde CISA vor Sicherheitslücken in Digital Signage-Infrastrukturen gewarnt. Betroffen ist unter anderem Samsung Magicinfo, eine weit verbreitete Plattform in der Branche. Besonders beunruhigend: Die ausgenutzten Schwachstellen sind nicht neu. Samsung hatte bereits im August 2024 Patches veröffentlicht.

Sicherheitswarnungen zu Unternehmenssoftware nehmen derzeit branchenübergreifend zu. Im konkreten Fall verweist CISA auf eine ältere Schwachstelle im Samsung-Magicinfo-Server, die im Feld nach wie vor existiert. Obwohl Patches seit fast zwei Jahren verfügbar sind, laufen zahlreiche On-Premise-Magicinfo-Server weiterhin ungepatcht.

Sicherheit steht und fällt mit dem Patch-Management

Das verdeutlicht eine der zentralen Schwachstellen von On-Premise-Digital-Signage-Lösungen. Selbst gehostete Systeme können theoretisch ebenso sicher sein wie Cloud-Plattformen. In der Praxis scheitert die Sicherheit jedoch häufig an unzureichendem oder inkonsistentem Patch-Management.

Software-Anbieter haben keinen Einblick in On-Premise-Installationen und keine Kontrolle darüber. Die Verantwortung für Updates liegt allein bei Integratoren und Netzbetreibern. Werden Patches verzögert oder ignoriert, bleiben bekannte Schwachstellen offen – mitunter monatelang oder jahrelang.

Zuerst wird ISV genannt

Das Paradoxe daran: Tritt ein Sicherheitsvorfall auf, wird zuerst der ISV, Independent Software Vendor, genannt — obwohl dieser keine operative Kontrolle über die Serverumgebung hat. Das ist einer der Hauptgründe, warum immer mehr ISVs auf verwaltete Cloud-Modelle setzen.

Bei Managed Services stellt der Anbieter sicher, dass Systeme kontinuierlich aktualisiert und gesichert werden. Ein wesentlicher Zusatznutzen: eine einheitliche Softwareversion bei allen Kunden. Statt eine heterogene Landschaft veralteter Releases zu betreuen, können ISVs ihren Fokus auf Sicherheit, Stabilität und Weiterentwicklung legen – und gleichzeitig die Angriffsfläche deutlich reduzieren.

Der Fall Magicinfo zeigt: Cybersicherheit ist weniger eine Frage der Technologie – sondern der konsequenten Umsetzung.