Der DooH-Netzwerkbetreiber Backlite erweitert sein Premium-Portfolio um „The Knightsbridge“ – eine modernisierte Anlage im Piccadilly Underpass nahe der Hyde Park Corner in London.

Entstanden in Zusammenarbeit mit dem Infrastruktureigentümer Wildstone, umfasst der Standort zwei LED-Screens mit jeweils 2,8 mal 14,4 Metern. Sie sind in beide Fahrtrichtungen ausgerichtet und erreichen sowohl Autofahrer als auch Fußgänger in angrenzenden Vierteln wie Knightsbridge, Belgravia und Mayfair. Insgesamt kommt die Location auf mehr als drei Millionen Impressionen alle zwei Wochen.

Ergänzt weitere Premium-Screens

Mit dem Upgrade wird der Standort Teil der „Landmark Series“ von Backlite UK – einer Auswahl besonders prominenter Premiumflächen für Marken aus dem Luxussegment. Zum Portfolio gehören unter anderem auch The Cube @ Flannels, Shoreditch Stack und der Wandsworth Roundabout.

Eigentümer der Fläche ist Wildstone, der sich die langfristige Nutzung des Standorts über eine Ausschreibung der Westminster City Council sicherte. Backlite UK übernimmt nun die Vermarktung der Werbeflächen.

Teil einer größeren Modernisierung

„The Knightsbridge“ ist einer von mehr als zehn Standorten in London, die Teil einer umfassenderen Partnerschaft zwischen Wildstone und der Muttergesellschaft von Backlite UK, der Multiply Media Group, sind. Im Rahmen der Kooperation werden ausgewählte Premium-Standorte modernisiert und aufgewertet – Hyde Park Corner zählt zu den ersten umgesetzten Projekten.

Erste Marken haben den Standort bereits genutzt, darunter Burberry, Club Med und Franck Muller.