Echion setzte in der Therme Aqua Salza in Bad Golling bei Salzburg ein Digital Signage-Konzept um. Ziel des Projekts war dabei der Ersatz analoger Informationsflächen durch digitale Displays. Insgesamt installierte das Augsburger Unternehmen sechs Samsung-Displays zwischen 43 und 55 Zoll sowie drei Echion-Player.

Die Screens befinden sich entlang zentraler Besucherbereiche: im Zwischengang, im Speiseraum und im Erlebnisbad. Die Displays zeigen Lagepläne, Hinweise zu Aktionen und gastronomische Angebote.

Die Inhalte lassen sich dabei über ein zentrales CMS aktualisieren. Sie entstehen aus verschiedenen, vorgefertigten Content-Formaten. Damit lassen sich die Darstellung für die jeweiligen Bereiche anpassen.

Aufgussplan und Veranstaltungen werden angezeigt

Zudem gibt es nun einen digitalen Aufgussplan für die Saunalandschaft. Damit werden die Aufgüsse sowie Veranstaltungen auf den Displays angezeigt.

„Die Umstellung auf digitale Kommunikation bringt uns spürbare Vorteile: weniger Aufwand im Alltag, ein moderner Auftritt und mehr Komfort für unsere Gäste. Gleichzeitig hat sich unser Arbeitsalltag deutlich vereinfacht“, sagt Erik Kerwer, Geschäftsführer bei Aqua Salza Wellness & Bad Golling.