Der britische Softwareanbieter Embed Signage stellt eine neue cloud-native Lösung vor. Roomstream macht aus ungenutzten Räumen von Microsoft Teams und Zooms Endpunkte für Digital Signage.

Embed sieht Roomstream als Ergänzung zu vorhandenen Room-Deployments. Dabei wird direkt auf unterstützte Systeme gestreamt. Es erfordert keine zusätzlichen Mediaplayer. Die Inhalte lassen sich über das Microsoft Temas Rooms Pro Management oder das Zoom Rooms Management Portal verwalten.

Das Unternehmen adressiert AV‑Integratoren und IT‑Dienstleister, die mit bestehenden Meetingraum-Installationen wiederkehrende Erlöse erzielen wollen. Laut Unternehmen bleiben Meetingraum-Displays während des Arbeitstags häufig schwarz, Roomstream nutzt dieses Zeitfenster für interne Kommunikation und weiteres Signage.

Keine App auf Geräten nötig

Die Plattform soll dabei den Supportaufwand gering halten. Roomstream verzichtet auf App-Installationen auf den Raumgeräten. Sobald ein Meeting startet, stoppt die Wiedergabe automatisch. Nach dem Ende setzt sie wieder ein.

Zu den genannten Sicherheitsmerkmalen zählen ISO‑27001:2022‑Zertifizierung, Cyber‑Essentials‑Akkreditierung, AES‑256‑Verschlüsselung, SSO- und SAML‑Unterstützung über Entra ID und Okta sowie Hosting auf der Google Cloud Infrastructure.

Für Endkunden erweitert Roomstream bestehende Microsoft‑365‑Workflows auf Raumdisplays. Unternehmen können Sharepoint‑News, Beiträge aus Teams‑Kanälen und Power‑BI‑Dashboards anzeigen. Weitere Inhalte wie Videos, Social Feeds, Newsticker oder Verkehrsinformationen lassen sich über die Embed‑Signage‑Plattform ergänzen.

Roomstream ist ab sofort verfügbar.