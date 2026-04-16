TD Synnex Maverick gibt eine neue europaweite Vertriebspartnerschaft mit dem Mediaplayer- und Hardware-Anbieter Aopen bekannt.

Im Rahmen dieser Partnerschaft wird TD Synnex Maverick das Hardware-Portfolio von Aopen Partnern und Kunden in ganz zugänglich machen und damit sein End-to-End-Angebot für Digital Signage und Zusammenarbeit weiter stärken.

Drei Serien im Fokus

Im Mittelpunkt der Vereinbarung stehen drei Kernlösungen von Aopen. Erstens E-Tile, eine Reihe von All-in-One-Touch-Displays, zweitens die Digital Engine-Serie, die Computerlösungen für den 24/7-Betrieb, die kompakte, leistungsstarke Mediaplayer bieten, die sich ideal für anspruchsvolle Digital-Signage-Umgebungen eignen und im OPS-Formfaktor erhältlich sind. Drittens kommen die Aopen ChromeOS-Lösungen für Cloud-basierte Bereitstellungen, Digital Signage- und Kiosk-Anwendungen hinzu.

Adria Sanchez, Business Manager für Signage und Audio bei TD Synnex Maverick, kommentiert: „Da sich der Markt ständig weiterentwickelt, suchen Kunden nach zuverlässigen, flexiblen Mediaplayern, die sich nahtlos in eine Vielzahl von CMS-Plattformen und Display-Technologien integrieren lassen. Das Angebot von Aopen, insbesondere die Digital Engine- und ChromeOS-Geräte, erfüllt diese Anforderungen perfekt und ermöglicht es unseren Partnern, robuste und skalierbare Lösungen für verschiedene Branchen bereitzustellen.“