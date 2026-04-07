Das Live-Event-Unternehmen Meyerpro baute für die Fachkonferenz Microsoft Ignite im Chase Center in San Francisco eine LED-Bühne aus ROE-Visual-Hardware.

Meyerpro setzte dabei über 2.700 Panels aus vier ROE-Produktlinien ein: Vanish Solid Touring, Carbon, Topaz und Graphite. Die Veranstaltung zählte 14.600 Besucher vor Ort sowie über 200.000 Live-Zuschauer.

Das Setup umfasste insgesamt mehr als 20 LED-Walls in verschiedenen Formaten und Konfigurationen. Die Gesamtauflösung des Systems lag bei rund 130 Millionen Pixel.

Das Signal-Processing übernahmen 42 Brompton-4K-Tessera-SX40-Prozessoren sowie 120 Brompton-Tessera-XD-Einheiten. Das übergeordnete Show-System arbeitete mit einem Ross-FR12- und Ultra-60-Flypack, ergänzt durch Analog-Way-RS4- und Christie-Spyder-X80. Für Recording und Playback standen drei EVS-XT-VIA-Server sowie mehrere Pixera-Server bereit.

Verschiedene Output-Anforderungen für Publikum

Meyerpro koordinierte Design- und Umsetzungsphase gemeinsam, um LED- und Videosysteme in einem Broadcast-orientierten Workflow zu integrieren. Die Anforderungen veränderten sich dabei je nach Ausgabekanal: Für das Präsenzpublikum standen Helligkeit und physische Wirkung im Vordergrund, für den Broadcast-Output Farbgenauigkeit und gleichmäßige Belichtung über alle Kameraeinstellungen hinweg.

„Man konnte erkennen, dass das Meyerpro-Team jedes Detail sorgfältig ausgearbeitet hatte, um sicherzustellen, dass die Veranstaltung die Erwartungen übertrifft. Dass so viel von dieser Vision mit ROE-Technologie umgesetzt wurde, spricht für die Stärke unserer Partnerschaft – und wir sind dankbar, eine so außergewöhnliche Produktion begleitet zu haben“, sagt Frank Montero, Managing Director bei ROE Visual.