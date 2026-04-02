Der Hamburger Touchdisplay-Hersteller Eyefactive hat für ein New Yorker Immobilienunternehmen eine interaktive Softwarelösung entwickelt. Damit ermöglicht Dune Real Estate Partners seinen Kunden ein einfaches digitales Navigieren durch Objekte.

In einem Video stellt Eyefactive die Anwendung vor:

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Die Lösung soll in Verkaufbüros und Showrooms zum Einsatz kommen. Mit der Software können in einem Interface virtuelle Rundgänge und Grundrissansichten durchgeführt werden. Dabei steuert man mit intuitiven Gesten durch die Objekte und kann zwischen verschiedenen Interfaces wechseln.

Zudem verfügt die Anwendung über einen integrierten Webbrowser, womit Nutzer zusätzliche Inhalte erkunden können — zum Beispiel die Lage des angesehenen Objekts.

Mit den interaktiven und immersiven Features der Software sollen die Services und Kundenbindung ausgebaut werden.