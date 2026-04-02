Eyefactive und Dune

Virtueller Rundgang durch Immobilien

Mit einer interaktiven Software macht Eyefactive virtuelle Objektansichten für das Immobilienbüro Dune Real Estate Partners möglich. Ein integrierter Webbrowser liefert zusätzliche Inhalte.
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Die neue Software von Eyefactive ermöglicht ein virtuelles Navigieren durch Objekte. (Foto: eyefactive)
Die neue Software von Eyefactive ermöglicht ein virtuelles Navigieren durch Objekte. (Foto: eyefactive)

Der Hamburger Touchdisplay-Hersteller Eyefactive hat für ein New Yorker Immobilienunternehmen eine interaktive Softwarelösung entwickelt. Damit ermöglicht Dune Real Estate Partners seinen Kunden ein einfaches digitales Navigieren durch Objekte.

In einem Video stellt Eyefactive die Anwendung vor:

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Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Die Lösung soll in Verkaufbüros und Showrooms zum Einsatz kommen. Mit der Software können in einem Interface virtuelle Rundgänge und Grundrissansichten durchgeführt werden. Dabei steuert man mit intuitiven Gesten durch die Objekte und kann zwischen verschiedenen Interfaces wechseln.

Zudem verfügt die Anwendung über einen integrierten Webbrowser, womit Nutzer zusätzliche Inhalte erkunden können — zum Beispiel die Lage des angesehenen Objekts.

Mit den interaktiven und immersiven Features der Software sollen die Services und Kundenbindung ausgebaut werden.