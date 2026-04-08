Die finnische Streetfood-Kette Pretty Boy arbeitete mit dem nordischen Digital Signage-Integrator Zetadisplay zusammen, um ihre Menüs digital anzuzeigen. Das Unternehmen hat neun Standorte im Großraum Helsinki und legt Wert darauf, seinen Gästen über alle Standorte hinweg ein gleichbleibendes Erlebnis zu bieten.

Gedruckte Speisekarten und Poster waren für die Kette nicht mehr flexibel genug, besonders wenn neue Produkte hinzugekommen sind. Zetadisplay führte deshalb eine Digital Signage-Lösung ein, die auf der hauseigenen Engage-CMS-Plattform läuft. Damit lassen sich die Inhalte in Echtzeit an allen Standorten aktualisieren. Auch lokale Anpassungen sind möglich.

Die Displays hängen im Hochformat über den Bestelltheken, damit sie gut sichtbar sind und sich in das bestehende Restaurant-Interieur einfügen. Mit dem System kann Pretty Boy nun leichter neue Produkte bewerben oder aktuelle Angebote zeigen und gleichzeitig ein einheitliches Design an allen Standorten beibehalten.