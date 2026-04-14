Der CMS-Anbieter Synect will Flughäfen helfen, ihre Digital Signage-Netzwerke auf Großveranstaltungen vorzubereiten. Mit „Eventready“ stellt das Unternehmen eine neue Plattform vor, mit denen Flughäfen das Passagieraufkommen bei eventgetriebenen Verkehrsspitzen besser managen sollen.

Insbesondere in den USA stehen mit dem Fifa World Cup 2026, den Olympics in Los Angeles 2028 und der 250-Jahr-Feier der Staaten 2026 mehrere internationale Großevents an.

Digitale Passagierführung über den gesamten Airport

„Eventready“ setzt auf Digital Signage und visuelle Kommunikation entlang der gesamten Passenger Journey. Ziel ist es, Reisende bei außergewöhnlich hohen Passagieraufkommen gezielt zu informieren und zu leiten.

Laut Synect kombiniert die Lösung eventbezogene Kampagnenmotive mit operativen Informationen und Passagierhinweisen, die über Displays in allen relevanten Flughafenbereichen ausgespielt werden – darunter Ankunftshallen, Sicherheitskontrollen, Gates, Gepäckausgabe und Bereiche des Bodentransports.

Multilinguale Orientierung und AI-gestützte Inhalte

Die Plattform umfasst unter anderem mehrsprachige Wayfinding-Funktionen sowie mobile Integrationsmöglichkeiten. Zusätzlich sollen AI-gestützte Mechanismen helfen, Inhalte dynamisch an unterschiedliche Passagierströme und operative Anforderungen anzupassen.

Zur Datenintegration greift das System auf typische Flughafenquellen zurück, darunter Flight Information Display Systems (FIDS), Baggage Information Display Systems (BIDS) und Gate Information Display Systems (GIDS) sowie weitere eventbezogene Inhalte.

Integration in bestehende Airport-Infrastrukturen

Flughäfen können „Eventready“ entweder über bestehende Digital Signage-Netzwerke betreiben oder in das CMS Passenger360 von Synect integrieren. Dieses verbindet sich laut Anbieter direkt mit operativen Flughafen-Systemen wie Flug- und Ressourcenmanagement.

Auch als Vermarktungsplattform gedacht

Neben der operativen Steuerung sieht Synect in der Lösung auch kommerzielles Potenzial. So sollen Flughäfen die Plattform nutzen können, um Sponsoring-Inhalte und weitere Werbeformate im Kontext großer Events auszuspielen und damit zusätzliche Erlöse zu generieren.