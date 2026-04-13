Die Werbeplattform Stackadapt baut das Team im deutschsprachigen Raum weiter aus: Ekaterina Sutt ist nun als Director Inventory Development DACH an Bord. In dieser Rolle verantwortet sie den Ausbau und die strategische Weiterentwicklung von Publisher- und Supply-Partnerschaften in der Region.

Mit Ekaterina Sutt gewinnt Stackadapt eine Expertin für programmatische Werbung und Inventarmanagement. Sie kommt von von Virtual Minds, wo sie in verschiedenen Funktionen Erfahrung im Aufbau und der Weiterentwicklung von programmatischen Ökosystemen gesammelt hat. Ihr Fokus bei Stackadapt soll künftig darauf liegen, hochwertige Inventarquellen zu erschließen, bestehende Partnerschaften zu vertiefen und damit die Grundlage für skalierbare Kampagnen im Open Internet weiter zu stärken.

Ekaterina Sutt berichtet an den Senior Director Inventory Europe bei Stackadapt und arbeitet eng mit den lokalen Sales- und Solutions-Teams im DACH-Markt zusammen. David von Hilchen, Director, Sales DACH und Country Lead, kommentiert: „Der DACH-Markt bietet großes Potenzial für programmatische Werbung, insbesondere im Open Internet. Mit Ekaterina stärken wir gezielt unsere lokale Expertise und schaffen die Grundlage, um unseren Kunden noch besseren Zugang zu hochwertigen Umfeldern und innovativen Werbemöglichkeiten zu bieten.“

„Ich freue mich sehr, bei Stackadapt den Ausbau des Inventarmanagements im DACH-Markt aktiv mitzugestalten. Hochwertige, vertrauensvolle und skalierbare Umfelder im Open Internet sind für Werbetreibende unverzichtbar – genau hier möchte ich mit starken Partnerschaften einen messbaren Beitrag leisten“, kommentiert Ekaterina Sutt.