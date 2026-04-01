In Halle (Saale) eröffnete der erste Intersport Superstore in Deutschland. Der neue Laden ist dabei Teil der Unternehmensstrategie „Best in Sports: Up for Future“. Bis 2030 will man dabei nach Angaben von Intersport 100 neue Standorte eröffnen — mehr als 50 hat man schon realisiert, nun kommt der erste Superstore hinzu.

Beim Superstore-Konzept setzt Intersport auf offene Verkaufsflächen und gezielte Wareninszenierung. Funktionshinweise an Artikeln sowie erklärende Inhalte sollen Kunden helfen, Gesuchtes auch zu finden. Ein Visual-Merchandising-Konzept soll dem Store dabei eine eigene Identität verleihen.

Dauerhafter Super-Sale-Bereich

Zudem gibt es einen Super-Sale-Bereich und Stationen, wo man Produkte direkt ausprobieren kann. Die niedrigschwelligen Angebote bringen Interaktion in die Customer Journey. Dabei können Kunden beispielsweise Outdoor-Schuhwerk direkt im Store testen.

Der Superstore verfügt außerdem über eine große Kinderabteilung. Das Warenangebot als Ganzes deckt internationale Marken sowie die Eigenmarken Energetics, McKinley und Pro Touch für die unteren Preiskategorien.

Der Kassenbereich ist impulsgestaltet, wo viele Mitnahmeartikel liegen.

Dreitägige Eröffnungsfeier

Die Eröffnungsfeier dauerte drei Tage mit Mitmachaktionen und Gewinnspielen einiger Markenpartner. AuchAlexander Vogt, Bürgermeister von Halle (Saale), begrüßte das Team des neuen Retailers. Er sagte: „Wir freuen uns sehr über das Engagement von Intersport in Halle (Saale). Der neue, bislang einzige Superstore von Intersport in Deutschland direkt auf unserem Marktplatz ist ein tolles Signal aus und für Halle.“

„Die Eröffnungstage haben uns gezeigt, wie groß das Interesse am Intersport Superstore in Halle ist. Wir haben uns sehr über die vielen Besucherinnen und Besucher und die positive Resonanz gefreut“, sagt Franziska Schölzel, Geschäftsführerin des Intersport Superstore.