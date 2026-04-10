Uniguest hat die SOC-2-Typ-1-Zertifizierung für seine Hub Digital Engagement Platform sowie für die Hub Enterprise Cloud AV Lösung — Tripleplay Cloud — erhalten. Damit baut das Unternehmen seine Enterprise-Sicherheitsnachweise weiter aus.

SOC 2, System and Organization Controls, ist ein Prüfstandard des AICPA, American Institute of Certified Public Accountants, mit Fokus auf Datensicherheit. Eine Typ-1-Zertifizierung bestätigt, dass die Systeme und Kontrollmechanismen eines Unternehmens zu einem bestimmten Zeitpunkt die definierten Kriterien für Sicherheit, Verfügbarkeit und Vertraulichkeit erfüllen.

Die Zertifizierung erfolgt vor dem Hintergrund, dass Unternehmen zunehmend Digital Signage, IPTV und weitere Engagement-Plattformen in ihren Unternehmensnetzwerken einsetzen. Sicherheit und Compliance sind dabei zentrale Anforderungen. Die Auszeichnung bestätigt, dass die Hub-Lösungen von Uniguest durch Maßnahmen wie Zugriffskontrollen, Verschlüsselung und kontinuierliches Systemmonitoring abgesichert sind.

James Keen, EVP Marketing bei Uniguest, bezeichnet Sicherheit als Grundanforderung für Enterprise-AV. „Mit der SOC-2-Typ-1-Zertifizierung bestätigen wir, dass die Grundlagen unserer Plattformen diesen Erwartungen entsprechen“, so Keen. Cloudbasierte Deployments erforderten besonderes Vertrauen in den Schutz von Daten und Systemen.

SOC 2 Typ 1 bewertet das Design der Sicherheitskontrollen. Uniguest arbeitet bereits an der SOC-2-Typ-2-Zertifizierung, die die Wirksamkeit dieser Kontrollen über einen längeren Zeitraum hinweg prüft.