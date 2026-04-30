Das invidis Jahrbuch 2026 – die wichtigste jährliche Referenz für die globale Digital-Signage-, DooH- und Retail-Media-Branche – erscheint offiziell am 20. Mai und wird am ersten Abend des Digital Signage Summit 2026 vorgestellt.

Spezial-Tickets für invidis-Leser Mit dem Code dss2026-invidisrd gibt es Tickets für den DSS 2026 mit 30% Rabatt. Hier geht es zur Registrierung.

Herausgegeben von invidis consulting, gilt das Jahrbuch seit mehr als zehn Jahren als „Bibel“ der Branche. Es liefert unabhängige Marktdaten, Rankings und Einordnungen von Expertinnen und Experten zu allen wichtigen Bereichen des Ökosystems.

Leitmotiv: NextGen Signage

Die Ausgabe 2026 steht im Zeichen eines grundlegenden Wandels. Unter dem Motto NextGen Signage zeigt das Jahrbuch, wie sich Digital Signage zunehmend von einer Einzellösung zu einem festen Bestandteil vernetzter Ökosysteme entwickelt.

Noch kein Jahrbuch gelesen? Wer unsere Publikation noch nicht kennt, kann sich eine der früheren Ausgaben über die Download-Sektion herunterladen.

Während klassische Kanalgrenzen zunehmend verschwimmen, werden AI und Daten zum Verbindungsglied zwischen Digital Signage-Netzwerken und anderen Kommunikationssystemen. Das Ergebnis: ein nahtloseres, nutzerfreundlicheres Kommunikationserlebnis, das konsistente Botschaften über verschiedene Touchpoints hinweg bei gleichzeitig geringerer Komplexität ermöglicht.

Dabei stellt sich eine zentrale Frage: Wer steuert künftig diese integrierten Systeme? Die Branche muss sich damit auseinandersetzen, ob Digital Signage zu einer Funktion innerhalb großer Plattformen wird oder sich als zentrale Schnittstelle digitaler Kommunikation behauptet.

Daten, Rankings und Marktüberblick

Wie gewohnt bietet das invidis Jahrbuch 2026 umfassende Marktanalysen, darunter:

Rankings der weltweit führenden Digital-Signage-Integratoren

CMS-Software-Rankings basierend auf installierten Lizenzen

Übersichten zu wichtigen DooH-Anbietern und regionalen Marktführern

Diese Daten geben einen klaren Überblick über Marktstrukturen und Wettbewerbspositionen.

Trends und Grundlagenwissen

Neben den Zahlen beleuchtet das Jahrbuch die wichtigsten Entwicklungen der Branche – von neuen Geschäftsmodellen bis zu aktuellen Wachstumstreibern.

Ein eigener Grundlagen-Teil („101“) erklärt zentrale Aspekte rund um Betriebssysteme im Signage-Stack. Weitere Kapitel widmen sich der zunehmenden Verschmelzung von DooH und Retail Media sowie den technologischen Innovationen, die die Branche vorantreiben.