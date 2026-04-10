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Kalifornien

Dauerhaftes "Hologramm" im Schuhladen

Skechers zeigt im Store in Manhattan Beach ein fest installiertes 3D-Effekt-Display von Proto. Kunden interagieren mit einer digitalen Lebensgröße von Schauspieler und Comedian Howie Mandel.
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Von links: David Nussbaum, Gründer von Proto, Michael Greenberg, President von Skechers, und Howie Mandel (Foto: Skechers)
Von links: David Nussbaum, Gründer von Proto, Michael Greenberg, President von Skechers, und Howie Mandel (Foto: Skechers)

Die Schuhmarke Skechers hat in seinem Store in Manhattan Beach in Kalifornien ein dauerhaftes 3D-Effekt-Display des Herstellers Proto installiert. Kunden können dort mit einer lebensgroßen, digitalen Version des Markenbotschafters Howie Mandel interagieren.

Die Installation zählt zu den ersten permanenten Einsätzen der transparenten LCD-basierten Technologie von Proto im Schuhhandel. Besucher können mit dem Display interagieren, ein „Proto Selfie“ mit Howie Mandels holografischem Abbild aufnehmen und somit Zugang zu Promotion-Angeboten erhalten.

Howie Mandel und sein Hologramm-Pendant (Foto: Skechers)
Howie Mandel und sein Hologramm-Pendant (Foto: Skechers)

Das System ist als Instore-Attraktion konzipiert. Es verbindet dabei Unterhaltung mit Retail-Storytelling und steht für den Trend, mit technologiebasierten Erlebnissen stationäre Stores attraktiver zu machen. Gleichzeitig unterstreicht die Installation die langjährige Zusammenarbeit zwischen Skechers und Howie Mandel.

Laut dem Unternehmen nimmt das Selfie-Konzept dabei Bezug auf einen frühen Moment vor der offiziellen Partnerschaft des Schauspielers mit der Marke. Damals habe er im Store scherzhaft gefordert, einen Rabatt zu erhalten, da er Skechers bereits repräsentiere.