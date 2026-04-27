Ströer bringt mit „Kulturkampagne.de“ einen neuen Online-Kulturshop an den Start, der die Buchung von Kulturwerbung im öffentlichen Raum vereinfachen soll. Kulturtreibende sollen damit erstmals direkten Zugang zu Digital-Out-of-Home-Flächen bekommen – zu Sonderkonditionen und ohne komplexen Angebotsprozess.

Neu ist bei Kulturkampagne.de auch die kombinierte Buchungslogik für digitale und klassische Außenwerbung. Kulturkampagnen lassen sich damit erstmals über einen standardisierten Prozess buchen, der Ströers Public-Video-Netzwerk mit statischen Flächen integriert.

Bisher wurden analoge Kulturkampagnen laut Ströer über komplexe Planungs- und Angebotsprozesse abgewickelt. Digitale Kampagnen spielten im Kulturbereich nur eine Nebenrolle, da sie sich schwer planen ließen und als zu teuer galten. Entsprechend gering ist aktuell der Anteil von Kulturinhalten auf DooH-Netzwerken.

Mit dem neuen Online-Kulturshop will Ströer diese Lücke schließen. Die Plattform standardisiert den Zugang zu Kulturflächen – ob analog oder digital – und macht Kampagnen planbarer, schneller buchbar und transparenter in der Preisstruktur. Aktuell können Kampagnen nur in Köln gebucht werden. Berlin und München stehen aber in den Startlöchern und weitere Städte sollen folgen.

Für Kulturtreibende gelten im Shop weiterhin spezielle Konditionen. Zusätzlich garantiert Ströer einen „Bestprice“ innerhalb der Plattform.