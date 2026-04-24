Der Branchenverband Avixa, Owner der Infocomm und Co-Owner der ISE, hat die Übernahme der Fachmesse für Wohnraumbeleuchtung „Lightapalooza“ von HTSA, der Home Technology Specialists of America, bekannt gegeben. Die Veranstaltung wird in das Portfolio von Avixa integriert und soll gemeinsam mit der Infocomm 2027 in Orlando, Florida, stattfinden.

Lightapalooza wurde 2022 als spezielle Plattform für den Bereich der Wohnraumbeleuchtung ins Leben gerufen und bringt Integratoren, Leuchtenhersteller, Designer, Planer, Architekten und Partner aus verwandten Branchen zusammen. Nach Angaben der Veranstalter ist die Veranstaltung deutlich gewachsen und hat sich von rund 225 Teilnehmern im Gründungsjahr auf mehr als 1.600 Teilnehmer im Jahr 2026 ausgeweitet.

„Die HTSA erkannte, dass ihre Community einen Raum benötigte, um sich auszutauschen und Möglichkeiten für geschäftliches Wachstum zu erkunden. Sie schuf diesen Raum, um die Branche zusammenzubringen und dies durch Produktvorführungen, Schulungen, Weiterbildungen und professionelles Networking zu ermöglichen“, sagt David Labuskes, CEO von Avixa.

Diversifizierte Haustechnik-Lösungen

„Avixa ist stolz darauf, Erlebnisveranstaltungen zu organisieren, die Lösungsanbieter und Käufer zusammenbringen und gleichzeitig AV-Fachleuten erstklassige Weiterbildungsmöglichkeiten bieten“, sagt Jenn Heinold, Senior Vice President, Expositions, Americas, bei Avixa. „Die Aufnahme von Lightapalooza in das Avixa-Portfolio und die gemeinsame Ausrichtung mit der Infocomm 2027 ist ein wichtiger Schritt zur Schaffung einer noch leistungsfähigeren Plattform, auf der die Beleuchtungsbranche Kontakte knüpfen, lernen und wachsen kann.“

„Durch die Übernahme wird Lightapalooza Teil einer Organisation, deren Struktur darauf ausgerichtet ist, in die Gemeinschaften, denen sie dient, zu reinvestieren“, sagte Tom Doherty, Gründer von Lightapalooza und Leiter für neue Technologieinitiativen bei HTSA. „Als gemeinnütziger Branchenverband fließen die Überschüsse aus den Veranstaltungen von Avixa zurück in die Ausbildung, Zertifizierung, Forschung und berufliche Weiterbildung der von ihr vertretenen Branchen, was das Wachstum von Lightapalooza und der Community für Wohnraumbeleuchtung weiter fördern wird.“

Auf dem Markt für maßgeschneiderte Haustechniklösungen hat sich die Beleuchtung zunehmend zu einem wichtigen Wachstumssegment entwickelt, und Lightapalooza hat sich als zentraler Treffpunkt für dieses Ökosystem positioniert, wobei der Schwerpunkt auf Produktvorführungen, Schulungen und dem fachlichen Austausch liegt.