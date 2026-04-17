Lufthansa Technik stellt eine neue Charterflug-Kabine vor: „The Bow“ ist ein modulares Designkonzept für Schmalrumpfflugzeuge, das die gebogene Ästhetik konsequent auf alle Einrichtungselemente überträgt – auch auf die digitalen, und davon gibt es eine Menge.

Bereits an der Rezeption werden Gäste von einem Digital Signage-Screen empfangen, der nahtlos in die gebogene Wand integriert ist. Der anschließende Lounge-Bereich wird von einem großen Präsentationstisch dominiert, in den zwei Touchscreen-Displays eingebaut sind. Dadurch lässt sich der Raum sowohl für kollaboratives Arbeiten als auch für Fine Dining nutzen. Die Kabinenwand dient zusätzlich als Fläche für einen großformatigen Curved Screen.

Die Private Suites sind akustisch abgeschirmt – Beleuchtung und Duft lassen sich individuell steuern. Neben dem regulären Flat Screen ist im Tisch der Suiten das „Nice Intellitable“ integriert, ein im Klapptisch verbauter Touchscreen, der nur bei Bedarf sichtbar wird. Das System hatte Lufthansa Technik bereits auf der Dubai Airshow 2025 präsentiert.

Alle Screens sind nahtlos in das Innenraumkonzept integriert. Die netzwerkintegrierte Kabinenmanagement-Plattform „Nice“ ermöglicht die zentrale Steuerung aller Systeme.

„The Bow“ wurde von Lufthansa Technik gemeinsam mit der BMW-Tochter Designworks entwickelt. Es soll gemeinschaftliche VIP-Reisen neu definieren, etwa für Executive Teams, Sportmannschaften oder Künstler. Grundriss, Farbgebung und Konfiguration der Suiten lassen sich dabei für jedes Flugzeug individuell anpassen.

Die beiden Unternehmen stellen „The Bow“ vom 14. bis 16. April auf der Aircraft Interiors Expo (AIX) in Hamburg vor.