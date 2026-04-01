Der B2B-Audio-Dienstleister Radiopark stellt seine Geschäftsleitung neu auf: Viktoria Schamberger und Daniel Stoiber übernehmen die Geschäftsführung als gleichberechtigte Doppelspitze. Radiopark-Gründer Arndt-Helge Grap ist aus dem Unternehmen ausgeschieden.

Dabei sind die neuen Geschäftsführer schon seit vielen Jahren in leitenden Positionen bei Radiopark tätig. Viktoria Schamberger knüpft an ihre Tätigkeit als Director New Business Development and Digital Projects an und ist künftig für die Bereiche strategische Ausrichtung, Marketing sowie den Ausbau von Digital- und Technologieprojekten zuständig. Daniel Stoiber, bisher Chief Creative Officer, übernimmt die Leitung des operativen Geschäfts von der Musikredaktion über Technik und Finanzen bis zum Vertrieb.

Integration in Muttergesellschaft

Seit 2023 ist Radiopark Teil der britischen Imagesound Group. Im Zuge der Neuaufstellung wird nun auch die technische und systemische Integration in die Muttergesellschaft finalisiert. Das Unternehmen betont jedoch, dass Radiopark weiterhin die zentrale Marke und alleiniger Ansprechpartner in der DACH-Region bleibt. Auch weltweit tritt Radiopark als Full-Service-Spezialist für Maritime auf – einem seiner Kerngeschäfte.

Dieses Geschäft soll weiter ausgebaut werden: Für Kreuzfahrtschiffe wird beispielsweise nicht nur die Musik, sondern auch Hardware geliefert. Potenzial sieht Radiopark auch in der Handelsschifffahrt, bei der vor allem Technik für das Crew-Entertainment, zum Beispiel Karaokemaschinen, geliefert werden.