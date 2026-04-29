invidis berichtet regelmäßig über die globalen Schwergewichte des Digital Signage-Softwaremarkts. Eine kleine Gruppe von Plattformanbietern verwaltet weltweit Millionen von Lizenzen und prägt damit weite Teile der Branche. Trotz ihrer Größe sind diese Marktführer jedoch weit davon entfernt, den Markt vollständig zu dominieren. Der Digital Signage-Markt bleibt offen für Neueinsteiger, agile Entwickler und spezialisierte Anbieter mit klarem vertikalen Fokus.

Einer dieser Herausforderer ist Lunixo aus Österreich. Mit rund 5.000 aktiven Lizenzen ist Lunixo eher ein Hidden Champion als ein bekannter Name. Das Unternehmen beschäftigt fünf Mitarbeitende und wächst leise, aber schnell im Schatten der großen Anbieter. Mitgründer Bernhard Mayrhofer führt das Team aus Salzburg. Es hat sich in einem zunehmend wettbewerbsintensiven globalen Markt als Spezialist für Digital-out-of-Home etabliert.

Cloud-nativer Technologie-Stack

Für einige DooH-Netzwerkbetreibern wurde Lunixo zur Alternative zu Broadsign und anderen Anbietern. Ausschlaggebend sind ein moderner, cloud-nativer Technologie-Stack, nahtlose Anbindungen an relevante programmatische Plattformen sowie transparente und faire Preise. Große Plattformanbieter wie Broadsign oder Perion setzen auf All-in-One-End-to-End-Ökosysteme. Lunixo verfolgt eine andere Strategie. Das Unternehmen konzentriert sich als Pure-Play-CMS auf seine Kernkompetenzen.

Paradoxerweise schafft die Dominanz großer Plattformen Chancen für kleinere Anbieter. Bestimmte Kunden legen Wert auf Flexibilität, persönlichen Support und Lösungen ohne unnötige Komplexität. Genau hier setzt Lunixo an.

Wachstum über DACH hinaus

Das Ergebnis: starkes Wachstum nicht nur in der DACH-Region, sondern auch in Skandinavien und sogar in Australien. Der größte Kunde von Lunixo ist Works Media. Das australische Start-up wurde von erfahrenen Betreibern von Retail-Media-Netzwerken gegründet. Sie verlagerten ihren Fokus von städtischen Supermärkten auf ländliche Agrarfachmärkte.

Das erste große Projekt ist ein Instore-Netzwerk für Elders, einen Händler für Agrarbedarf und ländliche Versorgung. Es bringt digitales Instore-Signage in Umgebungen, in denen gedruckte Medien den Alltag weiterhin prägen. Kängurus statt Alpenziegen – angetrieben von österreichischer Software.

Die Geschichte von Lunixo zeigt, wie weit eine fokussierte Strategie tragen kann: fünf Personen, keine große Marketingmaschinerie und eine klare Spezialisierung auf DooH — skaliert von Österreich bis Australien.