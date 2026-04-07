Der italienische Hersteller von Audiolösungen K-Array und der deutsche Vertriebspartner Medialantic eröffneten am 29. April 2026 einen neuen Showroom in Berlin-Kreuzberg. Der Standort dient als Büro sowie als Showroom für Audiotechnologien des italienischen Herstellers. Im Fokus stehen Anwendungen für Architektur und Design.

In der Schlesischen Straße zeigt Medialantic Systeme der Marken K-Array, Kgear und Kscape. Die Räumlichkeiten sind für Schulungen, Workshops und Produktdemonstrationen konzipiert. Zielgruppen sind somit Architekten, Designer und Integratoren aus der ProAV-Branche.

Besucher finden vor Ort Lösungen wie die Lyzard-Serie, Line-Arrays und Subwoofer. Das System Kscape Rail kombiniert Audio mit Licht. Ausgewählte Systeme stehen dabei für Tests in Projekten zur Ausleihe bereit.

„Mit diesem neuen Showroom machen wir das außergewöhnliche Portfolio von K-Array erlebbar. Die beeindruckende Klangqualität dieser minimalistischen Lautsprecherlösungen entfaltet sich erst vollständig im direkten Erlebnis“, sagt Veit Wegmann-Kamecke, Inhaber und Geschäftsführer von Medialantic.