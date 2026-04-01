Der österreichische Außenwerber Epamedia hat gemeinsam mit der Feinkost Fleischerei Auernig Ostereier in einer Bushaltestelle in der Nähe von Salzburg versteckt.

Dafür plakatierte man das Wartehäuschen mit einem Wimmelbild, auf dem einzelne Ostereier durch Sticker verdeckt sind. Wer einen Sticker abzieht, findet auf der Rückseite einen Gutschein für ein kostenloses Osterei bei Auernig.

Die OoH-Umsetzung geht dabei jedoch über das Plakat hinaus: Die Bushaltestelle wurde als Format erweitert und bekam prompt einen Oster-Look verpasst — mit Osterhasen-Ohren und ein paar weiteren Ostereiern. Die Agentur Warp 3 hatte die Idee für die Aktion in der Bushaltestelle.

Fleischerei-Filiale in unmittelbarer Nähe

Dass die Fleischerei nur wenige Meter entfernt von der Bushaltestelle ihre Filiale hat, ist dabei natürlich kein Zufall: Die Marke kommt so interaktiv ins Blickfeld der Passanten, die mit der Suche beginnen, in der Fleischerei ihr Osterei abholen und vielleicht gleich noch einen Blick auf die Osterschinken-Angebote werfen.

„Die Kombination aus kreativer Formatsprengung und interaktiven Elementen schafft einen echten Mehrwert für die Menschen vor Ort und sorgt gleichzeitig für hohe Aufmerksamkeit“, sagt Thomas Frauenschuh, Regionalleiter Salzburg bei Epamedia.

Die Aktion läuft vom 23. März bis 5. April. Wir von invidis wünschen frohes Suchen!