Der LED-Hersteller Absen hat die Ernennung von Mark Mason zum Business Development Manager für den Bereich ProAV in Großbritannien und Irland bekannt gegeben. Diese jüngste Erweiterung des Teams soll das Wachstum in dieser Region weiter vorantreiben.

Mark Mason bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung in der ProAV-Branche mit und war in leitenden Positionen im Vertrieb und in der Geschäftsentwicklung in ganz Großbritannien und Europa tätig. In seiner neuen Position soll er sich darauf konzentrieren, die Wiederverkäufer und Integrationspartner von Absen zu unterstützen und die Präsenz der Marke auf dem britischen und irischen Markt auszubauen. Von Schottland aus wird Mark mit dem gesamten europäischen Team von Absen zusammenarbeiten.

„Ich freue mich sehr, in einer so spannenden Phase der Entwicklung und des Wachstums zu Absen Europe zu kommen. Die innovative Technologie und die Ambitionen von Absen sind wirklich herausragend, und ich freue mich darauf, eng mit Partnern in ganz Großbritannien und Irland zusammenzuarbeiten, um ihr Wachstum zu unterstützen und dazu beizutragen, dass Projekte durchweg erfolgreich und mit weitreichender Wirkung umgesetzt werden“, erklärt Mark Mason.