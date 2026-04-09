Connectsignage verabschiedet sich von seinem Chief Growth Officer Patrick Schröder, der vor einem Jahr zum Unternehmen gestoßen war. Nach Angaben von Connectsignage hat man sich einvernehmlich dazu entschieden, getrennte Wege zu gehen. Als Hintergrund für die Entscheidung wurden unterschiedliche Perspektiven auf die strategische Schwerpunktsetzung der kommenden Jahre genannt.

„Wir danken Patrick Schröder für seinen Einsatz und die Impulse, die er in der vergangenen Zeit gesetzt hat“, sagt Johann Bendel, CEO von Connectsignage. „Dass sich unsere Vorstellungen über die zukünftige Marschroute unterscheiden, ändert nichts an unserem gegenseitigen Respekt. Wir wünschen ihm für seinen weiteren Weg persönlich wie beruflich nur das Beste.“

„Ich bin dankbar für das Vertrauen und die Zusammenarbeit mit Johann und dem gesamten Connectsignage-Team“, sagt Patrick Schröder. „Für mich ist nun der richtige Moment gekommen, mich beruflich zu verändern und neue Impulse in einer anderen strategischen Umgebung zu setzen.“