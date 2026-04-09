Carrefour Israel plant einen großen Retail-Media-Rollout – aber nicht mit klassischen Displays im Store, sondern in Form sogenannter Smart Carts. Diese High-Tech-Einkaufswägen stammen vom Anbieter A2Z Cust2Mate Solutions und sind mit Screens, Sensoren und Waagen ausgestattet. Der Retailer will 4.000 Stück davon in Umlauf bringen und gehört damit zu den Pionieren im Einsatz dieser Technologie.

Integrierter Multi-Use-Touchscreen

Die Smart Carts sind jeweils mit einem 13,3 Zoll großen Touchscreen und Barcode-Scanner ausgestattet. Per WiFi sind sie mit einer zugehörigen Cloud-Plattform verbunden, die das Kundenverhalten analysiert und mit Retail-Media-Plattformen integriert. Somit kann Carrefour seine Kunden über die Einkaufswagen-Screens durch den Laden navigieren und personalisierte Werbung ausspielen. Die Cust2Mate-Modelle erlauben auch das direkte Bezahlen am Einkaufswagen.

Ziel: 35 Millionen Dollar Zusatzgewinn

Carrefour rechnet damit, 35 Millionen US-Dollar Gewinn durch die Einführung der Technologie zu generieren. „Der Einsatz der Cust2Mate Smart Carts in unseren Filialen wird unseren Kundinnen und Kunden ein verbessertes Einkaufserlebnis bieten, unter anderem durch personalisierte und zielgerichtete Angebote sowie einen schnelleren Bezahlvorgang,“ sagt Michael Luboschitz, CEO von Carrefour Israel. Gleichzeitig erwarte Carrefour steigende Umsätze auf vergleichbarer Fläche und eine höhere operative Effizienz, was zusätzliche Gewinne in zweistelliger Millionenhöhe ermögliche.

Der Rollout soll in Q3 dieses Jahres starten und zunächst sechs Flagship-Filialen umfassen. Neben der Hardware umfasst die Kooperation auch die Bereiche Datenanalyse, Retail Media und digitale Services.

Die Vereinbarung zwischen Cust2Mate und Carrefour ist auf fünf Jahre angelegt und umfasst rund 50 Millionen US-Dollar.