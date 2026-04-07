SDS Music Factory aus Winterthur ist neuer Distributionspartner von Plexus AV, einem US-amerikanischen Anbieter von IPMX-basierten AV-over-IP-Lösungen. SDS übernimmt damit den Vertrieb des gesamten Plexus-AV-Portfolios für die Schweiz und Liechtenstein. Plexus AV, eine Marke des Broadcasting-Anbieters Sencore, erweitert mit der Partnerschaft ihre EMEA-Präsenz um zwei neue Märkte.

SDS kümmert sich nicht nur um den Vertrieb, sondern bietet Händlern und Integratoren auch Beratung, Projektunterstützung sowie technischen Support und After-Sales-Service. Zum neuen Partner Plexus AV sagt Managing Director Tefano Nuñez: „Diese Partnerschaft stärkt unser Angebot mit einer zukunftsorientierten Marke im professionellen Video-over-IP-Markt, die eng mit unseren strategischen Zielen und unserem konsequenten Qualitätsanspruch übereinstimmt.“

SDS Music Factory führt mehr als 30 Marken aus den Segmenten ProAV, Live Sound, DJ und Musikinstrumente.