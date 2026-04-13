Der VAD-Distributor Concept International erweitert sein Smart-Office-Portfolio um die Qbic-Luminen-Pro-Serie. Die Touchpanel-PCs kombinieren Touchscreen, Gateway mit I/O-Ports und Miniserver in einem Gerät und steuern Medientechnik, Licht, Klima, Jalousien sowie Türen und Fenster. Die antimikrobielle Oberfläche erlaubt auch den Einsatz in Krankenhäusern.

Der Mediatek Genio 510 mit sechs Kernen und einer NPU mit 3,2 TOPS übernimmt AI-Funktionen wie Active Noise Control und DSGVO-konforme Gesichtserkennung direkt auf dem Gerät. Das System läuft wahlweise mit Android 13 oder Linux Yocto und bietet 4 Gigabyte RAM sowie 32 Gigabyte Speicher. KNX- und CAN-Bus-Kompatibilität ermöglicht die Anbindung an Gebäudeautomationssysteme sowie Industrieumgebungen.

Die Luminen-Pro-Serie ist in 10 und 15,6 Zoll erhältlich. Beide Varianten unterstützen POE, Wifi 6, Bluetooth, NFC und GB-LAN. Das Gerät lässt sich flächenbündig in Wände integrieren, als Tischterminal oder freistehend betreiben.

Projektbezogene Konfiguration bei Concept möglich

Die Nettopreise liegen bei 1.250 Euro für das 10-Zoll-Modell und 1.590 Euro für das 15,6-Zoll-Modell. Die weiterhin verfügbaren Basismodelle in 5,5 Zoll für 490 Euro und 8 Zoll für 875 Euro sind ebenfalls mit NPU ausgestattet. Concept International bietet projektspezifische Konfigurationen über seinen Total Preparation Service sowie eine Garantie von zwei Jahren, optional erweiterbar auf fünf Jahre.

„Mit Luminen Pro verbinden wir durchdachte und robuste Technik mit ansprechendem Design und edlen Materialien – für flexible, effiziente und smarte Raumsteuerung in allen Einsatzbereichen“, sagt Marco Lippert, Strategic Account Manager bei Concept International.