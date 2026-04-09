Aus der spanischen Stadt A Coruña erreichen uns diese Woche schlechte Nachrichten: Der Digital Signage-Integrator Trison meldete, dass am frühen Donnerstagmorgen ein Brand in einem bestimmten Bereich seines Lagers am Unternehmenssitz ausgebrochen ist. Dank des schnellen Eingreifens der Einsatzkräfte konnte der Vorfall jedoch rasch unter Kontrolle gebracht werden, verletzt wurde niemand.

Laut offizieller Mitteilung von Trison betraf das Feuer nur einen begrenzten, lokalisierten Bereich des Lagers und gefährdete nicht die gesamte Anlage. Das Unternehmen prüft derzeit das Ausmaß des Schadens und arbeitet daran, den vollen Betrieb schrittweise wiederherzustellen. Noch wurde nicht bekannt gegeben, welche Projekte oder Kunden betroffen sein könnten. Trison versichert jedoch, dass die globalen Aktivitäten und die Servicekontinuität nicht wesentlich beeinträchtigt werden.

Trison arbeitet nach etablierten Business-Continuity-Protokollen gemäß internationalen ISO-Standards und wird von einem globalen Netzwerk aus Lagern und operativen Zentren unterstützt. Dieses Netzwerk ermöglicht es dem Unternehmen, effizient zu reagieren und einen ununterbrochenen Service für Kunden weltweit sicherzustellen.

Das Unternehmen kündigte an, weiterhin Updates zum Vorfall bereitzustellen, sobald neue Informationen verfügbar sind.