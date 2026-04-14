I Squared Capital arbeitet an einem neuen Übernahmeangebot für Ströer – diesmal gemeinsam mit Blackstone. Gemeinsam wollen die Investoren das Out-of-Home (OoH)-Geschäft von Ströer in private Hand überführen. In den vergangenen Wochen fanden dazu Gespräche zwischen den beiden Parteien statt, wie Bloomberg unter Berufung auf seine Quellen berichtete.

Es ist bereits der zweite Versuch von I Squared, ein Angebot vorzulegen. Das Private-Equity-Unternehmen hatte vergangenes Jahr gemeinsam mit einer anderen Investorengruppe an einer Ströer-Übernahme gearbeitet, am Ende aber doch kein Angebot vorgelegt. Nun soll Blackstone einen erneuten Vorstoß unterstützen, der laut Bloomberg nicht nur auf das OoH-, sondern auch auf das Digital-Content-Geschäft abzielen könnte.

Die Ströer-Aktien hatten nach dem jüngsten Rückzug von I Squared etwas gelitten – derzeit weist das gesamte Unternehmen eine Marktkapitalisierung von rund 1,9 Milliarden Euro auf. Für die OoH-Sparte von Ströer erwarten Marktexperten eine Bewertung von rund 3,5 Milliarden Euro.