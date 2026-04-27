Firefly hat sein mobilitätsbasiertes DooH-Inventar in die globale SSP Viooh integriert und damit sein Netzwerk digitaler Displays auf Autodächern für den programmatischen Einkauf geöffnet.

Firefly betreibt ein Netzwerk von mehr als 60.000 Screens in den wichtigsten städtischen Ballungsräumen, die vorwiegend an Taxis und Fahrzeugen von Mitfahrdiensten angebracht sind. Dieses Format erweitert DooH über feste Standorte hinaus und liefert Botschaften, während sich das Publikum durch die Städte bewegt.

Programmatisches DooH konzentrierte sich bisher vor allem auf feste Platzierungen wie Plakatwände und Screens im öffentlichen Nahverkehr. Die Integration beweglicher Medien war bislang komplexer, und die Partnerschaft zielt darauf ab, den Zugang zu diesen Formaten innerhalb standardmäßiger programmatischer Workflows zu vereinfachen.

Moving Displays

Durch die Einbindung des mobilitätsbasierten Inventars in die Plattform von Viooh positionieren die Unternehmen bewegliche Medien als ergänzende Ebene zum traditionellen DooH und bieten neben festen Flächen eine kontinuierliche, routenbasierte Reichweite.

Die Vereinbarung zeigt einen allgemeinen Wandel in der Branche hin zu flexibleren, datengesteuerten Einkaufsmodellen, bei denen Werbetreibende mehrere Formate, darunter mobile und statische, innerhalb einer einzigen Kampagnenausführung kombinieren können.