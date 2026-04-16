Uniguest hat die Einführung seines Unify Partner Program bekanntgegeben. Damit will das Unternehmen die Beziehungen innerhalb seines Vertriebsnetzwerks stärken und das von Partnern getragene Wachstum fördern.

Das Programm führt einen strukturierteren Rahmen für die Zusammenarbeit mit Uniguest ein, der Anreize, Schulungen und Support aufeinander abstimmt, um Partner aus den Bereichen Digital Signage, IPTV und Corporate Video zu unterstützen.

Unify basiert auf vier Stufen – „Registered“, „Accredited“, „Gold“ und „Platinum“ – das soll einen einheitlichen, globalen Ansatz für die Partnerbetreuung schaffen und somit für einen konsistenteren und skalierbareren Rahmen in allen Regionen sorgen.

Vorteile erlangen

Je weiter die Partner in den Stufen aufsteigen, desto mehr kommerzielle Vorteile erhalten sie, darunter verbesserte Preisgestaltung, Rabatte bei der Geschäftsregistrierung und leistungsbasierte Anreize. Das Programm führt zudem einen formalisierten Prozess zur Geschäftsregistrierung ein, der Partnern mehr Schutz und Margenpotenzial bei Neugeschäften bietet. Gleichzeitig profitieren Partner von strukturiertem Onboarding, Schulungen und Zertifizierungen, Marketingunterstützung sowie regelmäßigen Produkt-Updates.

„Dies bietet unseren Partnern klarere Rahmenbedingungen und mehr Gründe für eine Zusammenarbeit“, sagt James Keen, EVP Marketing bei Uniguest. „Es geht darum, die Zusammenarbeit mit Uniguest zu vereinfachen – mit der Struktur, den Anreizen und der Unterstützung, die Partner benötigen, um mehr Aufträge zu gewinnen und zu wachsen.“

Das Partnerprogramm steht neuen und bestehenden Partnern offen.