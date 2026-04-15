Arri hat einen neuen Eigentümer: Thomas Riedel, Gründer und Inhaber von Riedel Communications und der Riedel Group, übernimmt den Kamera- und Beleuchtungshersteller, der Tradition mit neuen Technologien wie Virtual Production verbindet.

Die Riedel Group ist ein Spezialist für Technologie- und Infrastrukturlösungen für Audio, Video und Daten. Durch die Übernahme will der Wuppertaler Unternehmer eine strategische Verbindung zwischen Arri und der Riedel Group schaffen und somit die Expertise entlang der gesamten Broadcast-Wertschöpfungskette darstellen.

Synergien schaffen

Seit seiner Gründung im Jahr 1917 befindet sich Arri in Familienbesitz; Thomas Riedel konnte sich mit seinem Konzept auch gegen internationale Interessenten durchsetzen. Der Wuppertaler Unternehmer übernimmt die Rolle des Inhabers, das bestehende Management Team von Arri wird das Unternehmen weiter führen. Somit bleibt Arri auch ein eigenständiges Unternehmen mit Hauptsitz in München.

„Thomas Riedel hat ein Familienunternehmen in erster Generation aufgebaut und steht für unternehmerische Kontinuität und langfristiges Denken“, kommentiert Chris Richter, Geschäftsführer von Arri. „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit einem erfolgreichen Entrepreneur und die sich daraus ergebenden Marktchancen und -zugänge – sowohl in bestehenden als auch in neuen Märkten.“

Zusammen wollen Arri und Riedel neue Wachstumsfelder erschließen, vor allem im Bereich Live-Entertainment und Sport. Durch die Zusammenführung von Arri- und Riedel-Technologien sollen integrierte Lösungen entstehen, die Kunden neue kreative und technische Möglichkeiten eröffnen. Ein erstes gemeinsames Highlight ist dabei die Premiere von Arri-Kameratechnik beim Eurovision Song Contest, mit Riedel als Technologiepartner und NEP als Produktionsdienstleister.

Aktiv in Virtual Production

„Meine unternehmerische Geschichte ist seit jeher eng mit der von Arri verbunden“, sagt Thomas Riedel. „Diese Übernahme ist für mich der bislang größte persönliche Meilenstein. Sie erfüllt mich mit großem Respekt vor der außergewöhnlichen Marke, den herausragenden Produkten und dem starken Team. Gleichzeitig sehe ich enormes Potenzial und freue mich darauf, Arri gemeinsam weiterzuentwickeln und neue Wachstumsimpulse zu setzen.“

Arri betreibt zwei Virtual-Production-Studios in New York und London mit umfangreichen LED-VP-Screens, zudem bietet die Erstellung von individuellen VP-Studios an.