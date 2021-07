Das neue Mixed-Reality Studio von ARRI ist weit mehr als ein Produktionsstudio. Insbesondere seit Ausbruch der Pandemie und den damit einhergehenden weltweiten Reisebeschränkungen suchen Produktionsfirmen nach Alternativen. Hochmoderne Mixed-Reality-Studios wie sie ARRI jetzt in Großbritannien in Zusammenarbeit mit dem Produktions- und Technikspezialisten NEP Live Events Creative Technology installiert haben, stellen eine kostengünstige Alternative dar. Ausgestattet mit einer 343 Quadratmeter großen LED-Wand, ist das Studio einer der größten permanenten Mixed-Reality-Produktionsräume in Europa.

Das 708 Quadratmeter große Studio befindet sich in der britischen ARRI-Niederlassung in Uxbridge und kann mit Kamera-, Grip- und Beleuchtungspaketen von ARRI Rental ausgestattet werden. Es wird für Kurz- und Großfilmproduktionen aller Art sowie für Events, Schulungen und Forschung und Entwicklung vermietet.

Das MR-Studio besteht aus einer LED-Hauptkurve mit einer Breite von 30 m und einer Höhe von 5 m, zwei beweglichen und neigbaren Seitenwänden mit einer Breite von jeweils 3 m und einer Höhe von 4,2 m sowie einer höhenverstellbaren Decke mit einer Größe von 9,6 m und 9,6 m. Eine Rückkurve mit einer Breite von 18 m und einer Höhe von 4,2 m vervollständigt den vollständig gekapselten und dennoch anpassungsfähigen Raum und kann so programmiert werden, dass 360-Grad-Bilder angezeigt werden, die auch dann, wenn sie nicht im Bild sind, dynamische, vollständig integrierte Lichteffekte auf die Darsteller und die gedrehte Szene werfen. Die LED-Wand besteht aus ROE Visual Ruby 2.3mm Modulen, während für die Seitenwände, die Decke und die Rückkurve ROE Visual Carbon CB 5mm Module verwendet werden.

Studiodesign und Systemintegration stammen von der Münchner ARRI Solutions Group, die weltweit komplette schlüsselfertige Installationen ermöglichen kann. Das MR-Studio kann komplett mit Technik gebucht werden – insbesondere mit der für MR notwendige Kameratracking-Systeme und die Echtzeit 3D Grafik auf Unreal Engine Basis und Bildverarbeitung.

Das MR-Studio in Uxbridge/London ist bereits das dritte ARRI-Studio nach München und Burbank/Los Angeles.

Die Auflösung von hochauflösenden LED-Modulen ermöglicht heute Filmproduktionen im Studio die für den Zuschauer nicht mehr von Aufnahmen an Originalschauplätzen zu unterscheiden sind.